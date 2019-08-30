Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью AP заявила, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму нужно обновить. Она также сказала, что ничего не могла поделать для разрешения ситуации с недопуском оппозиционных кандидатов на выборы в московскую думу.

Памфилова выступила за обновление правил выборов в Мосгордуму

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