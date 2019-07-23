Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в МосгордумуКоммерсантъ 08:53
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
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Экономика
Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое масло
Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 08:17
Происшествия
На съемках «Форсажа 9» разбился дублер Вина Дизеля
Каскадер Джо Уоттс, выступающий дублером актера Вина Дизеля, разбился во время съемок фильма "Форсаж 9".
Обновлено в 12:07
Политика
МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе
МИД представил российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.
Обновлено в 14:18
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
Обновлено в 12:16
Экономика
Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию
Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено в 13:25
Происшествия
Число жертв пожара в детском лагере увеличилось до трех
Обновлено в 05:39
Культура
Певице Таисии Повалий угрожают расправой из-за концерта в Киеве
Украинская певица, экс народный депутат Украины Таисия Повалий возвращается в Киев спустя пять лет с сольным концертом в честь своего юбилея.
Обновлено в 13:56
Наука
Найден таинственный древний корабль
Шведские археологи объявили об обнаружении на дне Балтийского моря старинного судна, которое было построено в конце XV или начале XVI века.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло до 86 человек
Число людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, выросло до 86, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 13:54
Армия и оружие
В США заявили, что сбили два иранских беспилотника
Американские военные сбили два иранских беспилотных летательных аппарата, а не один, как сообщалось неделю назад, заявил 23 июля начальник Центрального командования ВС США Джозеф Вотел в интервью телеканалу CBS.
Обновлено в 12:48
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Общество
Самый короткий тест на IQ появился в Сети
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик составил самый короткий тест на IQ, состоящий из всего трех вопросов, пишет RNS.
Обновлено вчера в 18:47
Авто
Посмотрите, как электрический Ford F-150 буксирует 450-тонный груз
Ford испытал прототип полностью электрического пикапа F-150 в действии: автомобилю удалось сдвинуть с места десяток груженых двухэтажных вагонов.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
Reuters узнал о планах Европы собрать коалицию для защиты от Ирана
По словам одного из источников Reuters, миссией по защите жизненно важных морских путей для транспортировки нефти от Ирана может руководить совместное франко-британское командование.
Обновлено в 13:44
Шоу-бизнес
Наталья Подольская серьезно пострадала на отдыхе
Наталья Подольская восхищает поклонников: она держит себя в форме и в свои 37 лет выглядит просто идеально.
Обновлено в 13:30
Футбол
Полузащитник «Сент-Этьена» Кабелла может перейти в «Краснодар»
Полузащитник французского «Сент-Этьена» Реми Кабелла может перейти в «Краснодар».
Обновлено в 14:03
Политика
Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей
Уточняется, что допрос состоится 26 июля. Отмечается, что повестка в суд вручена по делу о земельных махинациях.
Обновлено в 12:25
Экономика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге
Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге, регулирующий отношения по привлечению инвестиций юрлицами или индивидуальными предпринимателями посредством инвестиционных платформ.
Обновлено в 08:17
Политика
На этой неделе Лавров встретится с министром иностранных дел Кубы
Сообщается, что состоятся переговоры Сергея Лаврова с Министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» вернулся в Осло из-за технических проблем
Самолет Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот» рейсом Осло — Москва благополучно вернулся в аэропорт вылета, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 09:23
Политика
Жириновский: Украина вернется в состав России
Обновлено в 04:25
Общество
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за ливней
Обновлено в 15:04
Политика
Медведев назначил нового замглавы Минэкономразвития
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил заместителем главы Минэкономразвития Полину Бадасен, которая до этого возглавляла департамент макроэкономического анализа и прогнозирования.
Обновлено в 11:32
Общество
Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля
"Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", — говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 13:28
Политика
Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено в 14:42
Общество
В Москву придет сильное похолодание
Обновлено в 10:31
Происшествия
Задержаны «заминировавшие» кортеж Путина
В Екатеринбурге 10 июля были задержаны два человека, которые положили муляж бомбы на пути следования кортежа президента России Владимира Путина, посетившего город накануне.
Обновлено в 13:52
Здоровье
Названы регионы с самым высоким уровнем заболеваемости детской астмой
Наивысший показатель заболеваемости среди детей до 14 лет в 2017 году зафиксирован в Республике Марий Эл – 783 случая на 100 тысяч детского населения.
Обновлено в 03:31