Глава ЦИК РФ Элла Памфилова упрекнула ряд кандидатов в Мосгордуму, с которыми встретилась во вторник, в незнании избирательного законодательства.

Памфилова упрекнула некоторых кандидатов в Мосгордуму в невежестве

Политика Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».

Армия и оружие Минобороны России опровергло обвинения Южной Кореи Минобороны РФ опровергло факт «предупредительного огня» по российским самолетам в небе над Южной Кореей.

Происшествия СКР возбудил дело из-за стихийного митинга у Мосгоризбиркома Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома.

Политика Главу МВД Латвии отчитали за посещение концерта Лепса Глава Минюста отметил, что Лепс «близок к президенту России Владимиру Путину и российским криминальным кругам».

Происшествия В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Происшествия Навальный сообщил о своем задержании Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.

Шоу-бизнес Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.

Единоборства В США скончался российский боксёр Максим Дадашев 28-летний российский боксёр Максим Дадашев умер в США из-за осложнений после травм, полученных в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

Экономика Россияне стали экономить на стиральном порошке Больше всего россияне стали экономить на кондиционерах для белья.

Экономика Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границы Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза.

Общество Тысячи россиян потребовали ввести режим ЧС в Сибири из-за пожаров Более 40 тыс. россиян оставили подписи под петицией с требованием ввести режим ЧС на территории Сибири из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.

Общество Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Происшествия СК завел дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере «Холдоми» Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности (часть 3 статьи 293 УК РФ) в отношении начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева, сообщается на сайте СК РФ.

Космос Астероид размером с египетскую пирамиду пролетит рядом с Землей Астероид размером с пирамиду в Гизе сегодня пролетит рядом с Землей.

Политика Зеленский потребовал уволить Кличко Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Политика Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.

Экономика Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое масло Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.

Политика МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.

Игры Игорная комиссия Великобритании не признала лутбоксы азартной игрой Глава Игорной комиссии Великобритании Нил Макартур (Neil McArthur) заявил, что ведомство выступило против приравнивания лутбоксов к разновидности азартных игр.

Политика Иран пообещал уничтожать беспилотники США 21 июня Трамп сообщил, что остановил удар Вооруженных сил США по Ирану за 10 минут до того, как он должен был произойти.

Авто Компания Kia презентовала новый глобальный кроссовер Kia Seltos Продажи кроссовера Kia Seltos в России стартуют в следующем году.

Происшествия Иностранцы задержаны в Подмосковье за использование рабского труда В Московской области задержаны двое граждан Таджикистана — 51-летнюю женщину и её 29-летнего сына, сообщили 24 июля в пресс-службе ГСУ ЧСК РФ по Московской области.

Политика Меркель приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны Канцлер ФРГ Ангела Меркель приняла приглашение от Польши на памятные мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.