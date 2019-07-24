Политика

Памфилова упрекнула некоторых кандидатов в Мосгордуму в невежествеТАСС 05:07

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова упрекнула ряд кандидатов в Мосгордуму, с которыми встретилась во вторник, в незнании избирательного законодательства.
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