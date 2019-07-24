Политика
Памфилова упрекнула некоторых кандидатов в Мосгордуму в невежествеТАСС 05:07
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова упрекнула ряд кандидатов в Мосгордуму, с которыми встретилась во вторник, в незнании избирательного законодательства.
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Общество
В МЧС раскрыли тайну дымки в Екатеринбурге
Обновлено в 03:57
Политика
Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора
Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
Минобороны России опровергло обвинения Южной Кореи
Минобороны РФ опровергло факт «предупредительного огня» по российским самолетам в небе над Южной Кореей.
Обновлено вчера в 03:08
Происшествия
СКР возбудил дело из-за стихийного митинга у Мосгоризбиркома
Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома.
Обновлено в 06:10
Политика
Главу МВД Латвии отчитали за посещение концерта Лепса
Глава Минюста отметил, что Лепс «близок к президенту России Владимиру Путину и российским криминальным кругам».
Обновлено в 06:12
Происшествия
В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка
Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Единоборства
В США скончался российский боксёр Максим Дадашев
28-летний российский боксёр Максим Дадашев умер в США из-за осложнений после травм, полученных в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено вчера в 13:27
Экономика
Россияне стали экономить на стиральном порошке
Больше всего россияне стали экономить на кондиционерах для белья.
Обновлено в 04:17
Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границы
Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза.
Обновлено в 03:54
Общество
Тысячи россиян потребовали ввести режим ЧС в Сибири из-за пожаров
Более 40 тыс. россиян оставили подписи под петицией с требованием ввести режим ЧС на территории Сибири из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено вчера в 23:21
Общество
Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы
Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
СК завел дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере «Холдоми»
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности (часть 3 статьи 293 УК РФ) в отношении начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 04:04
Политика
На Украине начнут продавать бюсты Зеленского
Обновлено в 04:36
Космос
Астероид размером с египетскую пирамиду пролетит рядом с Землей
Астероид размером с пирамиду в Гизе сегодня пролетит рядом с Землей.
Обновлено в 06:21
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 06:25
Политика
Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Обновлено в 05:22
Экономика
Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое масло
Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено вчера в 08:17
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Игры
Игорная комиссия Великобритании не признала лутбоксы азартной игрой
Глава Игорной комиссии Великобритании Нил Макартур (Neil McArthur) заявил, что ведомство выступило против приравнивания лутбоксов к разновидности азартных игр.
Обновлено в 05:05
Политика
Иран пообещал уничтожать беспилотники США
21 июня Трамп сообщил, что остановил удар Вооруженных сил США по Ирану за 10 минут до того, как он должен был произойти.
Обновлено в 05:08
Авто
Компания Kia презентовала новый глобальный кроссовер Kia Seltos
Продажи кроссовера Kia Seltos в России стартуют в следующем году.
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия
Иностранцы задержаны в Подмосковье за использование рабского труда
В Московской области задержаны двое граждан Таджикистана — 51-летнюю женщину и её 29-летнего сына, сообщили 24 июля в пресс-службе ГСУ ЧСК РФ по Московской области.
Обновлено в 05:13
Футбол
СМИ узнали о желании «Краснодара» купить игрока «Сент-Этьена»
Обновлено в 05:29
Политика
Меркель приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны
Канцлер ФРГ Ангела Меркель приняла приглашение от Польши на памятные мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Футбол
«Оренбург» примет «Зенит» на домашнем стадионе
Обновлено в 05:36