Политика
Памфилова оценила возможность вотума недоверия главе МосгоризбиркомаРБК 13:39
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с представителями КПРФ допустила возможность рассмотрения вопроса о вотуме недоверия руководителю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову, сообщает «РИА Новости».
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Глава ЦИК РФ Элла Памфилова провела встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ, которые требуют отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.Интерфакс10:55
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Памфилова допускает возможность вынесения вотума недоверия главе Мосгоризбиркома Горбунову
Интерфакс - Россия10:40
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