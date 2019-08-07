Глава ЦИК РФ Элла Памфилова провела встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ, которые требуют отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

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Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с представителями КПРФ допустила возможность рассмотрения вопроса о вотуме недоверия руководителю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову, сообщает «РИА Новости».

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