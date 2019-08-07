Политика

Памфилова оценила возможность вотума недоверия главе МосгоризбиркомаРБК 13:39

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с представителями КПРФ допустила возможность рассмотрения вопроса о вотуме недоверия руководителю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову, сообщает «РИА Новости».
Читать в источнике
Комментировать22
с чего всё началось

Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова провела встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ, которые требуют отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.
Интерфакс10:55

Подробнее о событии

Коммунисты обсудили с Эллой Памфиловой невозможность отставки главы МГИК Валентина Горбунова

Коммерсантъ18:46

Центризбирком может вынести вотум недоверия главе Мосгоризбиркома Валентину Горбунову

Эхо Москвы17:02

Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома

Интерфакс10:55

В ЦИК поступила жалоба от КПРФ на председателя Мосгоризбиркома

РИАМО11:38

Памфилова заявила, что в Мосгоризбиркоме назрели изменения

РИА Новости11:03

Памфилова назвала назревшим вопрос о вотуме недоверия главе Мосгоризбиркома

Дождь11:51

Памфилова допускает возможность вынесения вотума недоверия главе Мосгоризбиркома Горбунову

Интерфакс - Россия10:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 20:18, Ашберн
Армия и оружие

Зеленский выделит квартиры семьям погибших в Донбассе боевиков

"Глава государства поручил выделить семьям погибших квартиры", - сообщила пресс-служба президента по итогам совещания с военным руководством по ситуации на востоке Украины.
Обновлено в 07:25
Происшествия

Создан оперативный штаб после ДТП с автобусом под Новороссийском

Обновлено в 19:15
Политика

Зеленский пригласил Эрдогана на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом предложил ему приехать с визитом на Украину.
Обновлено в 16:39
Происшествия

Пострадавший у дома Атамбаева глава областной милиции впал в кому

Обновлено в 19:20
Происшествия

ФСИН начала проверку информации о пытках в СИЗО в Петербурге

Обновлено в 08:00
Энергетика

Цена на нефть Brent в ходе торгов упала ниже $57

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 3,61% — до $56,81 за баррель.
Обновлено в 09:55
Футбол

«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов

Обновлено в 15:00
Культура

Церемония вручения премии Emmy пройдет без ведущего

В последний раз Emmy вручали без ведущего в 2003 году Глава телеканала Fox Entertainment Чарли Колиер сообщил, что американская телевизионная премия Emmy Awards пройдет в сентябре без ведущего, пишет Variety.
Обновлено в 19:54
Гаджеты

Samsung презентовал новый флагман

Обновлено в 18:58
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии ампутировали часть правой руки

Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес

В Сети появилось первое фото сына Топалова и Тодоренко

На днях Миша впервые побывал в кадре, разделив с мамой одну съемочную площадку.
Обновлено в 09:46
Политика

Глава МИД Британии обсудил с Трампом заключение торгового соглашения

Рааб отметил, что Трамп очень тепло отзывается о Великобритании и испытывает большой энтузиазм по поводу возможности подписания нового соглашения между Вашингтоном и Лондоном после брексита.
Обновлено в 11:45
Кино

Тарантино рассказал об отношении к жестокости в кино

В качестве доказательства своего мнения Тарантино привел пример японских фильмов 70-х годов.
Обновлено в 18:45
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Обновлено в 08:21
Наука

Употребление кофе не сказалось на крепости сна

Употребление кофе и чая перед сном никак не сказалось на крепости сна.
Обновлено в 16:58
Политика

В России ответили на заявление Зеленского о «возвращении» Крыма

Российские политики и эксперты прокомментировали заявление украинского президента Владимира Зеленского о Крыме.
Обновлено в 15:00
Наука

Мухи-мутанты помогут российским ученым раскрыть секрет долголетия

Обновлено вчера в 07:33
Космос

Китай намеревается строить солнечную панель в космосе

Обновлено в 14:37
Общество

Шторм «Франциско» принес в Приморье до 60 процентов месячной нормы осадков

Обновлено в 19:40
Экономика

Россия за пять лет снизила импорт продовольствия на 31,2%

За пять лет Россия на 31,2% сократила импорт продовольствия, об этом сообщает издание «РИА Новости».
Обновлено 05 августа в 18:54
Политика

Украина нашла замену российскому дизельному топливу

Украина планирует заместить дизельное топливо из России, после введения спецпошлин на ввоз российских товаров, поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено вчера в 07:43
Технологии

OneWeb отозвала заявку на получение российских частот

Компания OneWeb отозвала заявку на получение российских частот в диапазонах, используемых для спутниковой радиосвязи и спутникового ТВ, сообщила компания и подтвердил RNS представитель Минкомсвязи Евгений Новиков.
Обновлено в 09:24
Политика

Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей

Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Общество

Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Общество

В ООН составили «Руководство по спасению мира для лентяев»

ООН презентовала «Руководство по спасению мира для лентяев», в котором описаны действия, необходимые для развития и сохранения мира.
Обновлено в 16:09
Авто

В сети появились снимки «Жигулей», оснащённых АКПП от General Motors

Обновлено в 02:43
Культура

Госпитализированный Валентин Гафт перенес инсульт

Отечественный актер Валентин Гафт перенес инсульт во время пребывания в реанимации, куда его перевели недавно.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Туристический автобус загорелся в Греции

Обновлено в 17:37
Футбол

«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова

Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 16:12
Происшествия

Иммиграционные службы США задержали практически 700 человек

Иммиграционные службы США задержали 7 августа 680 человек в штате Миссисипи по обвинению в нарушении миграционного законодательства.
Обновлено в 16:48
Как работают Яндекс.Новости?
Московские выборыБольше новостей по теме
Главное