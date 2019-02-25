Политика
Памела Андерсон просит освободить косаток из «китовой тюрьмы»РЕН ТВ 01:16
Актриса и член консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памела Андерсон обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в освобождении косаток, которых содержат в "китовой тюрьме" в бухте Средняя в Приморье.
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Я пишу Вам об 11 косатках и 87 белухах, которые сейчас находятся в плену около Находки… Окончательное решение об освобождении животных еще не принято, и я прошу Вас поручить освободить их.
— Памела Андерсон, американская актрисаURA.Ru 03:52
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Памела Андерсон снова попросила российское руководство освободить косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье
Интерфакс - Россиявчера в 22:29
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