Политика
К Владимиру Путину с просьбой обратилась Памела Андерсон
К Владимиру Путину с просьбой обратилась Памела АндерсонСтрана Советов on-line11:00
Американская актриса и член Консультативного совета Международного фонда защиты животных Памела Андерсон обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой прекратить отлов диких морских животных для океанариумов.
Страна Советов on-line11:00
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