Политика

Памела Андерсон обратилась к Путину по вопросу отлова косаток и белух
Телеканал 360°
03:20

Заявление звезды опубликовано на сайте организации. «Недавно я обратилась к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой рассмотреть вопрос о прекращении отлова косаток и белух для экспорта в Китай для демонстрации в аквариумах», — написала Андерсон.
Телеканал 360°03:20

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Памела Андерсон обратилась к Путину

Lenta.ru04:38

Памела Андресон просит президента Путина остановить отлов диких косаток и белух для продажи в китайские океанариумы

Эхо Москвы05:04

Памела Андресон написала Путину письмо с просьбой остановить отлов белух и косаток

Znak.com03:39

Песков рассказал о Путине и просьбе Памелы Андерсон

News.ru04:37

Памела Андерсон обратилась к Путину по вопросу отлова косаток и белух

Телеканал 360°03:20

Памела Андерсон обратилась к российским властям по делу об отлове косаток

РИА Новости02:01

Памела Андерсон просит российское руководство остановить отлов диких косаток и белух для океанариумов

Интерфакс - Россия00:40
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:49, Ашберн
Политика

Госдума приняла закон о частичной декриминализации репостов

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении пакет законов, частично смягчающих наказание за нарушение ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).
Обновлено в 06:04
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В Кремле оценили возможную покупку Турцией системы ПРО Patriot

В Кремле заявили, что покупка Анкарой американских комплексов Patriot не имеет никакого отношения к поставке Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400, поэтому договоренности между Турцией и Россией продолжат осуществляться.
Обновлено в 07:35
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Медведев наградил депутатов Госдумы правительственными наградами

Обновлено в 06:04
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Путин поручил подумать о режиме льгот на ввоз иностранных самолетов

Действующий режим, действующий до конца 2019 года, предусматривает разрешение на ввоз среднемагистральных и турбореактивных самолетов вместимостью без уплаты пошлин и НДС.
Обновлено в 07:37
Политика

МИД РФ прокомментировал ультиматум США по ракетам

В пятницу Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Обновлено вчера в 17:42
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На Украине день рождения Бандеры объявили праздником

Обновлено в 01:18
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Суд в Греции постановил выдать Винника Франции

Верховный суд Греции поддержал решение салоникского суда первой инстанции о выдаче Франции россиянина Александра Винника.
Обновлено в 05:47
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В ЛНР заявили о гибели российского добровольца во львовской тюрьме

Российский доброволец Валерий Иванов, принимавший участие в конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики, скончался во львовской тюрьме, заявила РИА Новости представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева.
Обновлено вчера в 15:07
Политика

Песков назвал центральные темы пресс-конференции Путина

Экономика, международная обстановка и региональные проблемы станут центральными темами большой пресс-конференции президента России Владимира Путина.
Обновлено в 02:58
Армия и оружие

Британский корабль-разведчик прибыл в Одессу

В одесский порт зашёл британский корабль разведчик HMS Echo, сообщило 19 декабря местное издание «Думская.net».
Обновлено в 06:08
Политика

NYT: хакеры взломали переписку дипломатов ЕС о России, США и Китае

В одной из переписок европейские дипломаты обсуждали встречу президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Хельсинки, которую они назвали "успешной", по крайней мере, для Путина.
Обновлено в 07:06
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Патриарх Кирилл: украинские политики ведут народ к духовной погибели

Предлагая украинским верующим переходить в новообразованную раскольничью «церковь» власти Украины ведут их к духовной погибели, подчеркнул патриарх Московский и всея Руси Кирилл после Божественной литургии в Николо-Угрешском монастыре.
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Израиль попросил Россию осудить «Хезболлах» в Совбезе ООН

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в рамках подготовки к заседанию Совета Безопасности ООН обращался к руководству России с призывом осудить действия ливанского движения "Хезболлах", а не поддерживать его или сохранять нейтралитет.
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Политика

Кремль попросит Кожемяко заняться арестованными косатками и белухами

Кремль обратится к новому губернатору Приморья Олегу Кожемяко с просьбой заняться ситуацией с косатками и белухами, которые были незаконно выловлены в Приморском крае.
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Армия и оружие

В США просчитали последствия одного залпа подлодки «Борей»

Один пуск ракет «Булава» с борта российского ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Борей» может привести к уничтожению около сотни важнейших объектов на территории Соединенных Штатов.
Обновлено в 03:05
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Американская актриса и фотомодель канадского происхождения.
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