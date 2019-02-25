Памела Андерсон написала открытое письмо к Владимиру ПутинуREGNUM 00:28

с чего всё началось

Выпуская этих животных обратно в дикую природу, Россия может продемонстрировать свое лидерство, что будет приветствоваться во всем мире.

Канадская актриса Памела Андерсон обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой отпустить в океан морских животных, содержащихся в неволе в Приморском крае. Письмо от 24 февраля опубликовано на официальном сайте фонда Памелы Андерсон.

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Политика СК открыл горячую линию для жалоб о давлении на бизнес В минувшую пятницу в пресс-службе СК сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин инициирует постоянные встречи с представителями бизнеса по вопросам расследований уголовных дел в предпринимательской сфере, а также распорядился организовать канал связи для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес.

Происшествия Здание Мосгорсуда эвакуировали из-за угрозы взрыва Все корпуса Мосгорсуда эвакуировали из-за анонимного сообщения о бомбе, передает агентство городских новостей "Москва".

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Происшествия В ХМАО застрелили обвиненного СМИ в использовании рабского труда Бизнесмена, которого ряд СМИ обвиняли в содержании работников в рабских условиях, застрелили в воскресенье в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).

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Происшествия В ДНР сообщили, что украинские диверсанты устроили взрыв в Макеевке Украинские диверсанты совершили подрыв взрывного устройства в Макеевке провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), повреждения получил автомобиль.

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Армия и оружие Эсминец США вошел в порт Одессы Ракетный эсминец США "Дональд Кук" вошел в Одесский морской торговый порт. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

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Армия и оружие В Киеве задержан бывший руководитель генштаба ВСУ Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой задержали в Киеве экс-главу генерального штаба вооружённых сил Украины Владимира Замана, сообщило 25 февраля информационное агентство «УНН» со ссылкой на собственные источники.

Армия и оружие Американский самолет провел разведку вблизи Крыма Еще один самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведку над южным берегом Крыма и Керченским проливом.

Футбол Тренер «Челси» оправдал вратаря, отказавшегося уходить на замену Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри объяснил инцидент с голкипером Кепой Аррисабалагой в концовке финального матча Кубка английской лиги против "Манчестер Сити".

Общество В Госдуме предложили штрафовать за незаконную эвакуацию машин Депутаты от партии ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает установить штрафы за задержание и эвакуацию автомобиля без составления полагающегося в таких случаях протокола.

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