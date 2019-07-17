Экономика
Пальмовое масло лишат налоговых льготРоссийская газета 16:13
Вредное пальмовое масло останется без льготы по налогу НДС. Такое решение согласовали председатель Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Совещание спикера Госдумы и руководителей думских фракций с главой правительства состоялось 17 июля вечером.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:54, Вашингтон
Происшествия
Турецких дипломатов атаковали в Ираке
В иракском Эрбиле неизвестный открыл огонь в ресторане, в котором в этот момент были сотрудники турецкого консульства.
Обновлено в 09:36
Футбол
«Зенит» включил Заболотного в заявку клуба на матчи РПЛ
Форвард Антон Заболотный включен в заявку "Зенита" на матчи Российской премьер-лиги в сезоне-2019/2020, следует из данных на сайте РПЛ.
Обновлено в 10:37
Политика
Медведчук представил мирный план по Донбассу в Европарламенте
План мирного урегулирования кризиса на востоке Украины представил в среду в Европарламенте глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие
США исключили продажу Турции F-35
Обновлено в 14:56
Политика
В Минске согласовали дату начала бессрочного перемирия в Донбассе
В ходе переговоров в Минске контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено в 14:03
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Политика
МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено в 06:06
Политика
Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено в 16:46
Политика
ВЦИОМ: большинство россиян хорошо относятся к Украине
Как писал News.ru ранее, около 34% россиян не знают о способах получения дополнительного дохода после выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия
Британскую студентку оштрафовали за лекцию о феминизме в Красноярске
Открытая лекция студентки Кембриджа Харриет Филлипс должна была пройти в культурном пространстве «Окна» музейного центра «Площадь мира» вечером 16 июля.
Обновлено в 01:49
Общество
В России начнут производить надувные здания
Обновлено в 09:33
Происшествия
В Волгоградской области осужденный сбежал через окно из зала суда
В городе Суровикине Волгоградской области осужденный 43-летний мужчина сбежал из здания районного суда через окно.
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес
Анита Цой рассказала, что стремительно набрала в весе
Певица весит 75 килограммов при росте 157 сантиметров. Об этом она рассказала на своей официальной странице в социальной сети Instagram.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Ил-76 готовится к экстренной посадке в «Жуковском»
Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту «Жуковский», передает РИА Новости.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Видео, где польский пан бьет зонтиком украинских рабочих, появилось в Сети
Обновлено в 10:39
Происшествия
Трое сотрудников ФСБ признались в разбое
Трое из семи фигурантов уголовного дела о разбое, по которому проходят сотрудники ФСБ и спецназа, дали признательные показания.
Обновлено в 12:29
Политика
Появились новые свидетели в деле о крушении MH17
В уголовном деле о крушении Boeing на Украине появились новые свидетели, сообщает ТАСС. Они сами обратились к следственной группе.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
Политика
«Это циничная ложь»: Мэй раскритиковала слова Путина о либерализме
Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что не согласна с мнением президента России Владимира Путина о том, что либеральная идея устарела, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:18
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Авто
Lotus выпустил самый мощный серийный автомобиль в мире
Четвертая модель в линейке британцев стала не только первым электрическим «Лотусом» и первой полностью новой моделью за последние 11 лет, но и самым легким батарейным гиперкаром, добравшимся до серийного производства.
Обновлено в 04:20
Футбол
ФК «Сочи» планирует занять первое место в РПЛ
Задачей-максимум на нынешний сезон перед "Сочи", который вышел в премьер-лигу, является первое место в чемпионате России.
Обновлено в 13:19
Здоровье
Вспышку вируса Эболы в ДР Конго признали ЧС международного масштаба
Вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго является чрезвычайной ситуацией международного масштаба, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Обновлено в 14:52
Армия и оружие
Летчик-испытатель сравнил вертолет Ка-29 с Ми-24
Корабельный ударный вертолет Ка-29, созданный на базе Ка-27, может соперничать с сухопутным Ми-24В, а по некоторым параметрам маневренности превосходит его.
Обновлено в 10:19