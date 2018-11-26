Футбол

«Палмейрас» в 10-й раз в истории стал чемпионом Бразилии
Спорт-Экспресс
вчера в 17:09

Команда на 5 очков опережает ближайшего преследователя "Фламенго". Команда Луиса Фелипе Сколари в 10-й раз стала чемпионом Бразилии.
Спорт-Экспрессвчера в 17:09

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«Палмейрас» в рекордный 10-й раз стал чемпионом Бразилии

Чемпионатвчера в 21:10

«Палмейрас» под руководством Сколари досрочно стал чемпионом Бразилии

РИА Новостивчера в 17:23

«Палмейрас» в 10-й раз в истории стал чемпионом Бразилии

Спорт-Экспрессвчера в 17:09

«Палмейрас» стал чемпионом Бразилии по футболу в десятый раз

Газета.Ruвчера в 17:04

«Палмейрас» выиграл чемпионат Бразилии в 10-й раз. Команду тренирует чемпион мира 2002 года

Sport24.ruвчера в 16:48

«Палмейрас» в 10-й раз стал чемпионом Бразилии по футболу

ТАССвчера в 16:43

«Палмейрас» в рекордный 10-й раз выиграл чемпионат Бразилии

Евро-футбол.рувчера в 16:41
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Футбол

«Зенит» стал лидером по посещаемости после первого круга РПЛ

В среднем домашние матчи «Зенита» в первом круге Российской Премьер-лиги посещали 49 774 болельщика — это лучший показатель среди всех российских команд.
Обновлено вчера в 23:40
Футбол

Хет-трик Товена помог «Марселю» обыграть «Амьен» в матче Лиги 1

«Марсель» одержал победу в матче 14-го тура французской Лиги 1 с «Амьеном».
Обновлено вчера в 17:15
Футбол

«Дженоа» и «Сампдория» сыграли вничью в 13-м туре серии А

В матче 13-го тура чемпионата Италии Дженоа на своем поле сыграл вничью с Сампдорией 1:1.
Обновлено вчера в 16:59
Футбол

«Зенит» назвал состав команды на матче с «Ростовом»

В воскресенье, 25 ноября, стал известен состав команды петербургского клуба «Зенит» в матче против «Ростова».
Обновлено вчера в 16:09
Футбол

«Спартак» в раздевалке исполнил неофициальный гимн болельщиков

После игры главный тренер красно-белых Олег Кононов поздравил команду с победой, а также футболисты исполнили неофициальный гимн болельщиков.
Обновлено вчера в 15:24
Футбол

«Арсенал» проиграл в 200-й раз в чемпионатах России

Арсенальцы проиграли на чужом поле в 200-й раз за время выступлений в российских чемпионатах на всех уровнях.
Обновлено вчера в 23:12
Футбол

Азар пообещал, что не уйдет в «Реал» в январе

Полузащитник «Челси» Эден Азар признался, что «Реал» является клубом его мечты, однако бельгиец не думает о переезде в Мадрид в январе.
Обновлено вчера в 19:22
Футбол

Гол С. Думбия помог «Жироне» обыграть «Эспаньол» в матче Примеры

Обновлено вчера в 16:23
Футбол

«Милан» хочет арендовать Фабрегаса зимой

Полузащитник «Челси» Франсеск Фабрегас попал в сферу интересов «Милана».
Обновлено вчера в 23:19
Футбол

Менхенгладбахская «Боруссия» одержала волевую победу над «Ганновером»

Менхенгладбахская "Боруссия" нанесла крупное поражение "Ганноверу" в домашнем матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу.
Обновлено вчера в 14:58
Футбол

Обамеянг принес «Арсеналу» победу над «Борнмутом» в матче АПЛ

25 ноября между коллективами «Борнмут» и «Арсенал» на стадионе «Виталити Стэдиум» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19.
Обновлено вчера в 16:10
Футбол

Кулибали заинтересован в переходе в клуб АПЛ

Обновлено вчера в 23:27
Футбол

Нападающий «Лиона» Депай зачитал рэп в золотом костюме

Форвард записал видеоролик, в котором зачитал рэп в костюме, расшитом золотом. В это время голландец еще и курил сигару.
Обновлено вчера в 21:07
Футбол

Комличенко оформил хет-трик в матче чемпионата Чехии

В матче 16-го тура чемпионата Чехии клуб «Сигма Оломоуц» принимал «Младу Болеслав».
Обновлено вчера в 22:17
Футбол

Гаттузо оценил вероятность перехода Ибрагимовича в «Милан»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо после матча с «Лацио» (1:1) в 13-м туре Серии А посетовал на большое количество травмированных игроков своей команды и оценил вероятность перехода в стан россонери шведского нападающего Златана Ибрагимовича.
Обновлено вчера в 21:11
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Луис Фелипе Сколари
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Бразильский футболист и тренер. В 2002 году привёл бразильцев к пятому в истории титулу чемпионов мира, а спустя два года выиграл со сборной Португалии серебро чемпионата Европы.
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Спортивный клуб
Бразильский футбольный клуб из города Сан-Паулу. Образован 26 августа 1914 года. Является одним из четырёх сильнейших клубов штата Сан-Паулу наряду с «Сан-Паулу», «Коринтиансом» и «Сантосом».
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