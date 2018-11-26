Футбол

«Палмейрас» в рекордный 10-й раз стал чемпионом Бразилии
Чемпионат
вчера в 21:10

За тур до окончания первенства идущий вторым «Фламенго» отстаёт на пять очков. Эта победа стала 10-й для «Палмейраса» — лучший показатель в истории турнира. Ближайшим преследователем является «Сантос» с восемью титулами.
Чемпионатвчера в 21:10

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«Палмейрас» в 10-й раз выиграл чемпионат Бразилии

Sport.ru00:59

«Палмейрас» в рекордный 10-й раз стал чемпионом Бразилии

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«Палмейрас» под руководством Сколари досрочно стал чемпионом Бразилии

РИА Новостивчера в 17:23

«Палмейрас» в 10-й раз в истории стал чемпионом Бразилии

Спорт-Экспрессвчера в 17:09

«Палмейрас» стал чемпионом Бразилии по футболу в десятый раз

Газета.Ruвчера в 17:04

«Палмейрас» выиграл чемпионат Бразилии в 10-й раз. Команду тренирует чемпион мира 2002 года

Sport24.ruвчера в 16:48

«Палмейрас» в 10-й раз стал чемпионом Бразилии по футболу

ТАССвчера в 16:43
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Бразильский футболист и тренер. В 2002 году привёл бразильцев к пятому в истории титулу чемпионов мира, а спустя два года выиграл со сборной Португалии серебро чемпионата Европы.
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Палмейрас
Спортивный клуб
Бразильский футбольный клуб из города Сан-Паулу. Образован 26 августа 1914 года. Является одним из четырёх сильнейших клубов штата Сан-Паулу наряду с «Сан-Паулу», «Коринтиансом» и «Сантосом».
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