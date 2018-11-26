Футбол

«Палмейрас» в 10-й раз в истории стал чемпионом Бразилии
Спорт-Экспресс
17:09

Команда на 5 очков опережает ближайшего преследователя "Фламенго". Команда Луиса Фелипе Сколари в 10-й раз стала чемпионом Бразилии.
Спорт-Экспресс17:09

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«Палмейрас» под руководством Сколари досрочно стал чемпионом Бразилии

РИА Новости17:23

«Палмейрас» десятый раз в истории клуба выиграл чемпионат Бразилии по футболу

RT на русском17:09

«Палмейрас» в 10-й раз в истории стал чемпионом Бразилии

Спорт-Экспресс17:09

«Палмейрас» стал чемпионом Бразилии по футболу в десятый раз

Газета.Ru17:04

«Палмейрас» выиграл чемпионат Бразилии в 10-й раз. Команду тренирует чемпион мира 2002 года

Sport24.ru16:48

«Палмейрас» в 10-й раз стал чемпионом Бразилии по футболу

ТАСС16:43

«Палмейрас» в рекордный 10-й раз выиграл чемпионат Бразилии

Евро-футбол.ру16:41
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Бразильский футболист и тренер. В 2002 году привёл бразильцев к пятому в истории титулу чемпионов мира, а спустя два года выиграл со сборной Португалии серебро чемпионата Европы.
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Палмейрас
Спортивный клуб
Бразильский футбольный клуб из города Сан-Паулу. Образован 26 августа 1914 года. Является одним из четырёх сильнейших клубов штата Сан-Паулу наряду с «Сан-Паулу», «Коринтиансом» и «Сантосом».
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