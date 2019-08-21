Футбол
«Палмейрас» обыграл «Гремио» в Кубке ЛибертадоресREGNUM 02:19
«Палмейрас» одержал победу над «Гремио» в первом матче четвертьфинала Кубка Либертадорес. Встреча завершилась со счётом 1:0.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:16, Ашберн
Космос
NASA опубликовала видео из космоса с НЛО
Обновлено в 03:03
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 00:12
Гаджеты
Умный телевизор OnePlus TV представят 26 сентября
Специалисты предполагают, что руководство китайской марки анонсирует технику 26 сентября, но пока со стороны компании не поступало никаких комментариев.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Избежавший смертной казни россиянин изнасиловал ребенка
Житель Удмуртии обманом увел 7-летнюю девочку с детской площадки и надругался над ней 56-летнему жителю города Глазова в Удмуртии предъявили обвинение в надругательстве над семилетней девочкой, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Мужчина погиб в ночной перестрелке в Краснодаре
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
Два вертолета Ми-24 поступили на вооружение вертолетной бригады ЦВО
Ранее сообщалось, что десять вертолетов уже поступили в бригаду армейской авиации ЦВО.
Обновлено в 00:35
Политика
В МИД ФРГ вновь призвали к прямому диалогу с Россией
Германия и Россия имеют полярные позиции по многим вопросам, и для их обсуждения и решения необходимо установить «прямой и открытый диалог».
Обновлено в 00:47
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
В Челябинской области депутат застрелил жену
Обновлено в 02:48
Происшествия
При крушении вертолета в Греции погиб меценат Михаил Абрамов
В результате крушения частного вертолета Agusta A-109 возле острова Порос в Греции погиб бизнесмен и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов.
Обновлено в 04:02
Футбол
Тульский «Арсенал» подписал немецкого защитника
Немецкий защитник Роберт Бауэр перешел в тульский "Арсенал", сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 13:28
Футбол
Джорджевич: «Иванович не хочет переходить в „Црвену Звезду“»
Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич заявил, что капитан «Зенита» Бранислав Иванович не хочет переходить в «Црвену Звезду».
Обновлено в 03:23
Интернет
Facebook проконтролирует информацию с других сайтов
«Off-Facebook Activity позволяет вам увидеть сводку приложений и сайтов, которые присылают нам информацию о вашей деятельности, и очистить эту информацию с вашего аккаунта, если вы хотите», — написала компания в своем официальном блоге.
Обновлено в 04:00
Кино
Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Энергетика
Цена на нефть Brent в ходе торгов растёт
Мировые цены на нефть растут разнонаправленно. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 01:05
Экономика
Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за рубеж
В России могут появиться денежные переводы за рубеж по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
В детском саду Благовещенска рухнула часть потолка
Продолжение: Детский сад в Благовещенске, где обрушилась часть потолка, эксплуатируется уже 58 лет В редакцию "Амурской службы новостей" обратилась молодая мама из Благовещенска.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Обновлено вчера в 20:48
Армия и оружие
Бригады ОТРК «Искандер-М» получили на вооружение БПЛА двух видов
Военное ведомство приняло решение об оснащении бригад ракетных комплексов "Искандер-М" и "Точка-У" двумя видами беспилотников - БПЛА "Орлан-10" и квадрокоптерами.
Обновлено в 03:48
Кино
Человек-паук может покинуть киновселенную Marvel
Человек-паук может исчезнуть из киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:35
Общество
Проект второй ветки метро Екатеринбурга сделают до конца года
В июне минтранс направил премьеру Дмитрию Медведеву письмо, в котором сообщил, что не считает целесообразным строить вторую ветку метро, пишет портал Е1.
Обновлено в 03:44
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.
Обновлено в 00:32
Футбол
На двух матчах 7-го тура РПЛ будет использована система ВАР
Система видеопомощи арбитрам (ВАР) будет использована на двух играх - «Краснодар» - «Локомотив» и «Урал» - «Сочи».
Обновлено в 04:11
Финансы
Акции «Роснефти» подорожали на Мосбирже на 1,5%
Обыкновенные акции "Роснефти" подорожали в начале торгов на Московской бирже на 1,5%, до 414 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 03:50
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено 19 августа в 07:58
Политика
США создадут космические ядерные системы при исследовании космоса
Сообщается, что целями разработки космических ядерных систем станет стабильное обеспечение или расширение возможностей по исследованию космоса.
Обновлено в 01:53
Происшествия
В Ингушетии завели уголовные дела на 13 полицейских
13 ингушским полицейским предъявлены обвинения по уголовному делу за неисполнение приказа (статья 286.1 УК РФ).
Обновлено в 02:39