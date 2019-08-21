Футбол

«Палмейрас» обыграл «Гремио» в Кубке ЛибертадоресREGNUM 02:19

«Палмейрас» одержал победу над «Гремио» в первом матче четвертьфинала Кубка Либертадорес. Встреча завершилась со счётом 1:0.
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