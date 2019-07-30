Футбол

Луис Адриано перешел в «Палмейрас» бесплатноРоссийская газета 13:58

32-летний форвард возвращается на родину, где ближайшие 4 года будет выступать за "Палмейрас". Как сообщает ESPN, Луис Адриано перешел в новый клуб бесплатно. Футболист договорился со "Спартаком" о расторжении договора, отказавшись от причитающейся ему зарплаты за последний контракта.
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