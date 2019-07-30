Футбол
Луис Адриано перешел в «Палмейрас» бесплатноРоссийская газета 13:58
32-летний форвард возвращается на родину, где ближайшие 4 года будет выступать за "Палмейрас". Как сообщает ESPN, Луис Адриано перешел в новый клуб бесплатно. Футболист договорился со "Спартаком" о расторжении договора, отказавшись от причитающейся ему зарплаты за последний контракта.
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Обновлено в 03:00
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В Подмосковье под колесами электрички погибли двое детей
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Политика
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Бессмертный отметил, что реакция внешнеполитического ведомства США, по его мнению «была абсолютно конкретной» – Вашингтон «дал понять», что «спецпредставителя на Украине достаточно», передает РИА «Новости».
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Обновлено в 13:37
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Федеральный суд в Нью-Йорке прекратил рассмотрение иска, поданного Национальным комитетом Демократической партии (DNC) против России, сообщает Bloomberg.
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С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз» со спутником «Меридиан»
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