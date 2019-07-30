Бразильский нападающий Луис Адриано покинул московский "Спартак". Новым клубом 32-летнего форварда стал "Палмейрас". По данным СМИ, Адриано ушел из состава красно-белых бесплатно.

«Палмейрас» объявил о переходе Луиса Адриано из «Спартака»

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