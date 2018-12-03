Экономика
Палладий останется самым дефицитным драгметаллом в 2019 году
Палладий останется самым дефицитным драгметаллом в 2019 годуВедомости08:57
Рынок палладия уже долгое время остается дефицитным. В 2017 г. его добыча в мире составила 6,7 млн унций, спрос – 10,2 млн унций, стоимость металла выросла в 1,5 раза до $1065,2 за унцию к концу года. Во вторник, 4 декабря, он стоил $1171,5 за унцию.
Ведомости08:57
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Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики России
Что касается будущей траектории роста, то согласно базовому сценарию, сохранится тенденция постепенного снижения темпов потенциального роста российской экономики с 1,5% в 2017 году до минимума, равного 1,3%, в 2022 году.
Обновлено в 18:37
Экономика
ЦБ предложил разрешить россиянам временно не выплачивать ипотеку
Банк России предлагает разрешить гражданам временно приостанавливать выплаты по ипотеке в трудных жизненных ситуациях, сообщил первый зампред регулятора Сергей Швецов, выступая в Совете Федерации.
Обновлено в 19:14
Экономика
ЦБ отложил на год сбор биометрии всеми банковскими офисами в России
Банк России предлагает отложить на год требование о стопроцентном оснащении банковских офисов оборудованием для сбора биометрических данных.
Обновлено в 19:11
Экономика
В России может измениться вкус и качество пива
Как отмечает издание, представители "Балтики", Heineken и AB InBev Efes сообщили, что крупные пивовары поддержали предложение сократить минимальную норму солода в пиве.
Обновлено в 19:19
Экономика
Государство впервые заплатит «Первому каналу» за трансляцию парадов
Минобороны заплатит 537 млн руб. "Первому каналу" в качестве компенсации расходов по организации трансляции двух военно-морских парадов в Санкт-Петербурге, прошедших в 2017 и 2018 годах, говорится в распоряжении правительства.
Обновлено в 18:59
Финансы
Минфин: Доверие зарубежных инвесторов к госдолгу РФ сохраняется
"Результаты сделки свидетельствуют, что, не взирая на не самый благоприятный внешний фон, сопутствовавший размещению, у иностранных инвесторов сохраняется интерес к кредитному риску Российской Федерации и высокий уровень доверия к фундаментальным показателям российской экономики", - говорится в сообщении финансового российского ведомства.
Обновлено в 16:10
Экономика
Прогноз Saxo Bank коснулся глобального транспортного налога
В сообщении инвестиционной финансовой организации говорится, что решение о введении всемирного транспортного налога может быть принято уже в 2019 году.
Обновлено в 18:39
Экономика
Татьяна Навка оказалась совладельцем крымского производителя соли
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка стала совладельцем расположенного в Крыму производственного кооператива «Галит», следует из базы данных СПАРК.
Обновлено в 16:32
Экономика
В Счётной палате сообщили об убыточности конфискации имущества
В Счётной палате сообщили, что, согласно результатам проверки, Росимущество тратит на хранение конфискованного имущества больше средств, чем получает от его продажи.
Обновлено в 18:39
Экономика
«Черкизово» купило «Алтайский бройлер» за 4,6 млрд рублей
АО "Алтайский бройлер" куплено у основного собственника белгородской группы компаний "Приосколье" Геннадия Бобрицкого.
Обновлено в 12:30
Экономика
Владельцем 22,5% аэропорта «Жуковский» стал бывший глава АвтоВАЗа
При учреждении "Рампорт Аэро" в 2014 году ASG контролировала 75% минус одну акцию компании-оператора через ООО "Юнайтед Эйрпортс Менеджмент", но впоследствии ее доля снизилась до 22,5%. В октябрьском сообщении ASG говорилось, что она продала оставшиеся 22,5% руководству "Рампорт Аэро", но кому именно, не уточнялось.
Обновлено в 07:35
Экономика
Thomson Reuters сократит более 3 тыс. сотрудников к 2020 году
Медиахолдинг Thomson Reuters намерен сократить 3,2 тыс. сотрудников к 2020 году в рамках плана по оптимизации бизнеса и повышению эффективности работы.
Обновлено в 13:34
Экономика
Госдума поддержала законопроект о средствах дольщиков
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на усиление контроля за использованием застройщиком средств дольщиков.
Обновлено в 08:32
Экономика
Водка и бриллианты: какие компании больше других задолжали налоговикам
У половины сумма не превысила 1 тыс. руб. Лишь у 3% юрлиц из базы данных ФНС задолженность превышает 1 млн руб. Еще у 8% фирм долги составляют от 100 тыс. до 1 млн руб. 17% компаний недоплатили от 10 тыс. до 100 тыс. руб. налогов.
Обновлено в 15:58
Энергетика
ExxonMobil уходит из Азербайджана
Американская нефтяная компания ExxonMobil намерена продать свою долю (6,8%) в крупнейшем нефтяном месторождении Азербайджана «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) за $2 млрд.
Обновлено в 12:18