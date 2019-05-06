Армия и оружие

Палестина и Израиль договорились о прекращении огняРИА Новости вчера в 22:38

Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня, передают телеканалы сектора Газа.
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В Палестине сообщили о прекращении огня в секторе Газа

Интерфаксвчера в 23:35

СМИ: Израиль и Палестина договорились о прекращении огня

RT на русскомвчера в 23:32

Израиль и Палестина договорились о прекращении огня

Газета.Ruвчера в 22:07

Израильские военные сообщили о снятии ограничений для жителей районов в 40 км вокруг Газы

ТАСС00:21

Палестина и Израиль договорились о прекращении огня

Российская газетавчера в 23:04

Палестина и Израиль договорились о прекращении огня

РИА Новостивчера в 22:38

Израиль и Палестина договорились о прекращении огня в секторе Газа

Взгляд.рувчера в 23:25
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:21, Ашберн
Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

Обновлено в 03:27
Происшествия

На месте пожара SSJ-100 в Шереметьево обнаружили «черные ящики»

Обновлено в 03:46
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Обновлено вчера в 18:06
Происшествия

Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае

На химзаводе «Азот» в городе Березники в Пермском крае произошел взрыв.
Обновлено в 02:54
Политика

Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа

Китай может прервать торговые переговоры с США из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:00
Гаджеты

IPhone 6 снят с производства, iPhone 7 и iPhone 8 подешевеют

Стоит отметить, что технологический гигант имеет достаточный запас комплектующих, необходимые для ремонта iPhone 6. После снятия с производства нескольких гаджетов, Apple, пытаясь занять нишу средней ценовой категории на рынке, начнет продвигать свои iPhone 7 и iPhone 8. Таким образом, стоит ожидать, что стоимость данных моделей будет снижена.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Врачи из Мурманской области погибли в авиакатастрофе в Шереметьево

Обновлено в 02:34
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура

"Красная машина" одержала убедительную победу над соперником со счетом 4:1. Российские хоккеисты открыли счет в матче после гола нападающего ЦСКА Кирилла Капризова, отличившегося на 12 минуте.
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия

Эксперт засомневался, что самолёт загорелся от удара молнии

Обновлено вчера в 21:13
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров

Обновлено вчера в 18:57
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Технологии

Huawei названа вероятным поставщиком оборудования для «закона Яровой»

Ранее сообщалось, что единственным поставщиком оборудования для исполнения закона операторам МТС и МГТС стала «Норси-Транс».
Обновлено в 03:14
Политика

Рабинович: Зеленский ничего не сделает для Украины

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович считает, что Владимир Зеленский «ничего не может сделать» на посту президента.
Обновлено в 03:19
Гаджеты

Скачка производительности не будет: появилась информация о видеокартах AMD Navi

Второй немаловажный аспект заключается в том, что поколение Navi всё ещё будет основано на архитектуре GCN, как и все видеокарты AMD, начиная с линейки Radeon HD 7000.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Лидер Боливии выразил соболезнования в связи с ЧП с SSJ-100

Президент Боливии Эво Моралес выразил соболезнования в связи с ЧП с самолётом SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево, в результате которого погиб 41 человек.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

Бастрыкин поручил начать экспертные исследования после авиакатастрофы в «Шереметьеве»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания в аэропорту «Шереметьево» распорядился незамедлительно начать все необходимые экспертные исследования по факту аварийной посадки и возгорания пассажирского самолета, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Boeing с пассажирами выкатился за пределы ВПП при посадке в Норильске

Обновлено в 03:58
Религия

Радоница в этом году выпала на 7 мая

Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено 04 мая в 05:26
Политика

Депутат рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»

Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти страны «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 03:25
Происшествия

Пассажиры «Суперджета» сняли на видео начало пожара на борту

Пассажиры злополучного рейса в Мурманск, где погибли 13 человек, сняли на видео момент возгорания.
Обновлено вчера в 15:51
Политика

В команде Зеленского настаивают на проведении инаугурации 19 мая

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского не видит препятствий для назначения инаугурации на 19 мая.
Обновлено в 02:49
Политика

Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму

Квартиры в элитном жилом комплексе "Император" в поселке Ливадия в Крыму продаются по цене от 12 до 40 миллионов рублей, при этом квартира, принадлежащая супруге новоизбранного президента Украины Елене Зеленской, на продажу не выставлена, рассказал РИА Новости местный риэлтор.
Обновлено в 00:07
Игры

Энтузиаст перенёс Экселлу Джионне из Resident Evil 5 в ремейк Resident Evil 2

Обновлено в 03:05
Происшествия

Названа основная версия возгорания самолета в Шереметьеве

Основная версия возгорания на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево – попадание молнии, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Обновлено вчера в 13:27
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием

Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия

Семьям погибших в Шереметьеве установят пенсии по потере кормильца

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин поручил ПФР установить семьям погибших при пожаре в самолете Москва – Мурманск пенсии по потере кормильца, сообщает сайт ведомства.
Обновлено в 03:23
Политика

На выборах президента Северной Македонии лидирует Стево Пендаровски

Выдвиженец от правящего Социал-демократического союза (СДСМ) Стево Пендаровски лидирует на выборах президента Северной Македонии.
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия

В Железноводске при пожаре в жилом доме пострадали 13 человек

При пожаре пострадали 13 человек. Госпитализировали десятерых, в том числе пятерых детей.
Обновлено в 02:04
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

Обновлено в 00:55
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