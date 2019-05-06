Армия и оружие
Палестина и Израиль договорились о прекращении огняРИА Новости вчера в 22:38
Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня, передают телеканалы сектора Газа.
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Происшествия
Родственники погибших в авиакатастрофе «Суперджета» прибыли в Москву
В столичный аэропорт Шереметьево на самолете из Мурманска прилетели около полусотни родственников погибших людей при аварийной посадки пассажирского самолета.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
Бортпроводник пострадал, спасая пассажиров горящего авиалайнера
Бортпроводник Максим Моисеев получил тяжелые травмы, спасая пассажиров во время пожара на самолете Sukhoi Superjet 100 рейса Москва — Мурманск, сообщает со ссылкой на собственные источники в «Аэрофлоте» RT.
Обновлено вчера в 14:59
Армия и оружие
ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе
ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
Шесть рейсов из «Шереметьево» отменены после катастрофы в Superjet
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
Расследование дела о ЧП в Шереметьево передали в центральный аппарат СК России
Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России займется расследованием уголовного дела о происшествии в аэропорту Шереметьева в воскресенье, 5 мая.
Обновлено вчера в 16:11
Политика
Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму
Обновлено в 02:44
Происшествия
«Погибли дети»: Киркоров страдает из-за ужасной трагедии
Обновлено в 01:11
Происшествия
В СК подтвердили гибель 41 человека при ЧП в Шереметьево
По факту ЧП возбуждено уголовное дело. СК рассматривает все версии произошедшего.
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия
В Новосибирске на пляже убили мужчину
Обновлено в 01:30
Происшествия
При пожаре в многоэтажном доме на Ставрополье пострадали 13 человек
В результате пожара в многоэтажном доме в Железноводске пострадали 13 человек, десять из них госпитализировали.
Обновлено в 02:20
Авто
В России упал спрос на праворульные автомобили
Обновлено в 01:52
Происшествия
В Берлине вандалы осквернили памятник «Родина-мать»
Обновлено в 01:13
Происшествия
Опубликован список погибших при крушении SSJ-100 из 41 человека
Обновлено вчера в 23:45
Футбол
Леонарду Жардим: «Сложно принять такое поражение „Монако“»
Во втором тайме было сложнее играть против соперника с высококлассными исполнителями.
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия
На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ
На Сахалине местный житель обнаружил на свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 6 мая сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская впервые опубликовала фото с младшим сыном
Лиза Боярская стала мамой во второй раз в декабре прошлого года, но до сих пор ни разу не показывала маленького Григория фанатам.
Обновлено вчера в 12:00
Экономика
Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники
Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники Сбербанк прогнозирует снижение активности мошенников в майские праздники, опираясь на опыт предыдущих лет.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия
На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьеве находился мэр Североморска
Обновлено вчера в 15:59
Футбол
«Валенсия» разгромила «Уэску» в матче чемпионата Испании
Футболисты "Валенсии" разгромили "Уэску" в матче 36-го тура чемпионата Испании.
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»
Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 01:27
Происшествия
В авиакатастрофе в Шереметьево погиб гражданин США
Обновлено вчера в 19:10
Общество
Роспотребнадзор оштрафовал продавцов алкоголя на миллионы рублей
На продавцов спиртного наложены административные штрафы на общую сумму около 185 млн рублей.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Елена Север: «Дочери Алсу зрители нанесли непоправимую травму»
Елена Север считает, что зрители нанесли Микелле Абрамовой непоправимую травму, даже имея благие намерения.
Обновлено вчера в 12:04
Общество
Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе
В связи с празднованием 9 мая Дня Победы россиян ожидает трехдневная рабочая неделя, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.
Обновлено вчера в 00:27
Происшествия
Россиян призвали отказаться от полетов на Sukhoi Superjet 100
Ситуацию с катастрофой в московском аэропорту Шереметьево, где после жесткой посадки загорелся самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, прокомментировал член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник.
Обновлено в 01:12
Происшествия
В Мурманске к стихийным мемориалам несут цветы и игрушки
Обновлено вчера в 23:23
Шоу-бизнес
Сын Жанны Фриске побывал на дискотеке
Обновлено 04 мая в 23:34
Игры
PlayStation и Remedy опубликовали геймплей Control
Скандинавские филиалы PS и Remedy продемонстрировали геймплей новой ожидаемой игры Control Сотрудники филиалов компаний PlayStation и Remedy Entertainment, которые расположены в Скандинавии, опубликовали новый видеоролик с мероприятия-превью.
Обновлено вчера в 11:04