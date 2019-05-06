Армия и оружие

Палестина и Израиль договорились о прекращении огняРИА Новости вчера в 22:38

Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня, передают телеканалы сектора Газа.
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В Палестине сообщили о прекращении огня в секторе Газа

Интерфаксвчера в 23:35

СМИ: Израиль и Палестина договорились о прекращении огня

RT на русскомвчера в 23:32

Израильские военные сообщили о снятии ограничений для жителей районов в 40 км вокруг Газы

ТАСС00:21

Израиль и Палестина договорились о прекращении огня в секторе Газа

Взгляд.рувчера в 23:25

Палестина и Израиль договорились о прекращении огня

Российская газетавчера в 23:04

Палестина и Израиль договорились о прекращении огня

РИА Новостивчера в 22:38

Израиль и Палестина договорились о прекращении огня

Газета.Ruвчера в 22:07
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Происшествия

В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

Обновлено в 00:40
Происшествия

Родственники погибших в авиакатастрофе «Суперджета» прибыли в Москву

В столичный аэропорт Шереметьево на самолете из Мурманска прилетели около полусотни родственников погибших людей при аварийной посадки пассажирского самолета.
Обновлено в 02:01
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Обновлено вчера в 18:06
Происшествия

Бортпроводник пострадал, спасая пассажиров горящего авиалайнера

Бортпроводник Максим Моисеев получил тяжелые травмы, спасая пассажиров во время пожара на самолете Sukhoi Superjet 100 рейса Москва — Мурманск, сообщает со ссылкой на собственные источники в «Аэрофлоте» RT.
Обновлено вчера в 14:59
Армия и оружие

ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе

ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия

Шесть рейсов из «Шереметьево» отменены после катастрофы в Superjet

Обновлено вчера в 17:18
Происшествия

Расследование дела о ЧП в Шереметьево передали в центральный аппарат СК России

Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России займется расследованием уголовного дела о происшествии в аэропорту Шереметьева в воскресенье, 5 мая.
Обновлено вчера в 16:11
Политика

Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму

Обновлено в 02:44
Происшествия

«Погибли дети»: Киркоров страдает из-за ужасной трагедии

Обновлено в 01:11
Происшествия

В СК подтвердили гибель 41 человека при ЧП в Шереметьево

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. СК рассматривает все версии произошедшего.
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия

В Новосибирске на пляже убили мужчину

Обновлено в 01:30
Происшествия

При пожаре в многоэтажном доме на Ставрополье пострадали 13 человек

В результате пожара в многоэтажном доме в Железноводске пострадали 13 человек, десять из них госпитализировали.
Обновлено в 02:20
Авто

В России упал спрос на праворульные автомобили

Обновлено в 01:52
Происшествия

В Берлине вандалы осквернили памятник «Родина-мать»

Обновлено в 01:13
Происшествия

Опубликован список погибших при крушении SSJ-100 из 41 человека

Обновлено вчера в 23:45
Футбол

Леонарду Жардим: «Сложно принять такое поражение „Монако“»

Во втором тайме было сложнее играть против соперника с высококлассными исполнителями.
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

На Сахалине местный житель обнаружил на свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 6 мая сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская впервые опубликовала фото с младшим сыном

Лиза Боярская стала мамой во второй раз в декабре прошлого года, но до сих пор ни разу не показывала маленького Григория фанатам.
Обновлено вчера в 12:00
Экономика

Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники

Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники Сбербанк прогнозирует снижение активности мошенников в майские праздники, опираясь на опыт предыдущих лет.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия

На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьеве находился мэр Североморска

Обновлено вчера в 15:59
Футбол

«Валенсия» разгромила «Уэску» в матче чемпионата Испании

Футболисты "Валенсии" разгромили "Уэску" в матче 36-го тура чемпионата Испании.
Обновлено вчера в 16:50
Политика

Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»

Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 01:27
Происшествия

В авиакатастрофе в Шереметьево погиб гражданин США

Обновлено вчера в 19:10
Общество

Роспотребнадзор оштрафовал продавцов алкоголя на миллионы рублей

На продавцов спиртного наложены административные штрафы на общую сумму около 185 млн рублей.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес

Елена Север: «Дочери Алсу зрители нанесли непоправимую травму»

Елена Север считает, что зрители нанесли Микелле Абрамовой непоправимую травму, даже имея благие намерения.
Обновлено вчера в 12:04
Общество

Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе

В связи с празднованием 9 мая Дня Победы россиян ожидает трехдневная рабочая неделя, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.
Обновлено вчера в 00:27
Происшествия

Россиян призвали отказаться от полетов на Sukhoi Superjet 100

Ситуацию с катастрофой в московском аэропорту Шереметьево, где после жесткой посадки загорелся самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, прокомментировал член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник.
Обновлено в 01:12
Происшествия

В Мурманске к стихийным мемориалам несут цветы и игрушки

Обновлено вчера в 23:23
Шоу-бизнес

Сын Жанны Фриске побывал на дискотеке

Обновлено 04 мая в 23:34
Игры

PlayStation и Remedy опубликовали геймплей Control

Скандинавские филиалы PS и Remedy продемонстрировали геймплей новой ожидаемой игры Control Сотрудники филиалов компаний PlayStation и Remedy Entertainment, которые расположены в Скандинавии, опубликовали новый видеоролик с мероприятия-превью.
Обновлено вчера в 11:04
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