Палестина и Израиль договорились о прекращении огняРИА Новости вчера в 22:38

Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня, передают телеканалы сектора Газа.

Палестина и Израиль договорились о прекращении огня

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