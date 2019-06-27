Наука
Палеонтологи нашли в Крыму останки гигантской доисторической птицыРИА Новости 04:31
За последующие месяцы палеонтологи и антропологи нашли в пещере и в ее ближайших окрестностях огромное число останков древних животных, обитавших в Крыму в последние несколько десятков миллионов лет, а также следы своеобразной "мастерской", в которой древние люди изготавливали орудия труда.
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Шоу-бизнес
Настя Ивлеева потратила на украшения миллион рублей
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес
Риз Уизерспун купила дом за 6 миллионов долларов
Актриса приобрела два акра земли, на которых расположено сразу несколько построек, включая большой особняк, гостевой дом и конюшню.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22
Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.
Обновлено в 02:40
Политика
Онищенко назвал Меркель «трудным пациентом» из-за очередного приступа
Как писал News.ru, ведущий программ о здоровье, главный врач московской ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников заявил, что приступы дрожи всего тела, подобные случившемуся у канцлера Германии Ангелы Меркель, чаще всего не имеют установленной причины.
Обновлено в 08:29
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль за расходами россиян
Панина признала, что контроль над расходами это «трепетная тема», к которой нужно подходить очень аккуратно, а сама идея пока сырая.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании
Сотрудники Следственного комитета в четверг, 27 июня, пришли с обысками в офисы «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:28
Политика
Бойко оказался самым популярным кандидатом в премьеры Украины
Лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко хотят видеть премьер-министром Украины 13% респондентов, следует из опроса социологической группы «Рейтинг».
Обновлено в 08:31
Политика
Мэр Нью-Йорка назвал Россию главной угрозой США
В ходе первых теледебатов кандидатов в президенты США от Демократической партии только мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал Россию главной геополитической угрозой Вашингтону.
Обновлено в 01:54
Политика
Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР
В Минске началась встреча главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Обновлено в 06:00
Политика
В России назвали главный источник киберугроз
США являются основным источником кибератак на информационные объекты РФ, заявил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
Обновлено в 03:36
Общество
«Красой России-2019» стала 17-летняя выпускница из Читы
Второй вице-мисс «Краса России» стала Наталья Фёдорова.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
Пенсионерку госпитализировали после укуса гадюки в Подмосковье
Ну и, разумеется, его обжили змеи. Как позже рассказала сама пострадавшая, гадюка ее укусила, когда женщина потянулась за ягодами.
Обновлено 25 июня в 07:31
Недвижимость
Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще
"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
В Москве простились с Аллой Покровской
Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Гаджеты
Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q
Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.
Обновлено в 07:26
Экономика
Нацбанк Грузии: «На падение курса лари повлияла информация из России»
Падение курса национальной валюты Грузии — лари, которое фиксируется в последний период, обусловлено внутренними и внешними факторами, в том числе данными об ожидаемом уменьшении численности туристов из России.
Обновлено в 07:14
Политика
Делегацию Украины в ПАСЕ обругали нецензурной бранью
Напомним, что украинская делегация выразила протест против решения вернуть Россию в ПАСЕ. Они пригрозили Совету Европы бойкотом.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Медведев утвердил программу мер по борьбе с картелями
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении программы по выявлению и пресечению картелей.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Алена Водонаева и Алексей Косинус подали на развод
Через месяц модель Алена Водонаева официально станет свободной женщиной.
Обновлено в 06:04
Кино
Бари Алибасов получит роль в фильме Стаса Барецкого «Брат-3»
Обновлено в 08:53
Наука
Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
Исследователи из Ноттингемского университета в Великобритании пришли к заключению, что кофе помогает бороться с диабетом и ожирением.
Обновлено 24 июня в 13:47
Происшествия
Свалка третий день горит в Петербурге
Пожар уже несколько дней продолжается на несанкционированной свалке на Волхонском шоссе в Красносельском районе на юге Петербурга, его тушат сотрудники МЧС, вероятной причиной ЧП является умышленный поджог, сообщил журналистам в четверг начальник Главного управления МЧС по городу Алексей Аникин.
Обновлено в 07:04
Авто
Кроссовер Volvo XC90 стал бронированным
Компания Volvo представила бронированную версию кроссовера XC90 – XC90 Armoured.
Обновлено вчера в 05:40
Интернет
Появилось «раздевающее» женщин на фото приложение
Неизвестный программист создал приложение DeepNude, которое умеет «раздевать» людей. Правда, пока оно работает только на женских фото.
Обновлено в 07:04
Экономика
ЦБ выступил против нового слогана «Открытия» и пообещал санкции
ЦБ владеет 99,99% «Открытия», но планирует быть его собственником не всегда: согласно стратегии банка, в 2021 г. регулятор планирует продать его акции.
Обновлено в 06:38
Экономика
Выплаты вкладчикам разорившихся банков увеличат не раньше 2022 года
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) намерено инициировать расширение страхового покрытия вкладчиков и увеличения предельного размера выплат в 2022 году.
Обновлено в 07:25