Наука

Палеонтологи нашли в Крыму останки гигантской доисторической птицыРИА Новости 04:31

За последующие месяцы палеонтологи и антропологи нашли в пещере и в ее ближайших окрестностях огромное число останков древних животных, обитавших в Крыму в последние несколько десятков миллионов лет, а также следы своеобразной "мастерской", в которой древние люди изготавливали орудия труда.
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В Крыму обнаружена птица в три раза крупнее страуса

Ин-спейс.рувчера в 23:17

Палеонтологи нашли в Крыму останки крупнейшей птицы Северного полушария. Она весила 450 кг!

Хайтек02:07

Останки крупнейшей доисторической птицы Северного полушария обнаружены в недавно открытой пещере Таврида

ИА Крыминформ07:59

Палеонтологи нашли в Крыму останки гигантской доисторической птицы

РИА Новости04:31

Британская The Guardian восхитилась находками в пещере под «Тавридой»

РИА Новости Крым06:30

В Крыму нашли останки огромной птицы

Krym.News03:34

Британцы восхитились древним страусом в пещере под «Тавридой»

Московский Комсомолец08:06
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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева потратила на украшения миллион рублей

Обновлено в 07:14
Происшествия

В Петербурге со счетов клиентов банка украли 130 миллионов рублей

Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес

Риз Уизерспун купила дом за 6 миллионов долларов

Актриса приобрела два акра земли, на которых расположено сразу несколько построек, включая большой особняк, гостевой дом и конюшню.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22

Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.
Обновлено в 02:40
Политика

Онищенко назвал Меркель «трудным пациентом» из-за очередного приступа

Как писал News.ru, ведущий программ о здоровье, главный врач московской ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников заявил, что приступы дрожи всего тела, подобные случившемуся у канцлера Германии Ангелы Меркель, чаще всего не имеют установленной причины.
Обновлено в 08:29
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль за расходами россиян

Панина признала, что контроль над расходами это «трепетная тема», к которой нужно подходить очень аккуратно, а сама идея пока сырая.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании

Сотрудники Следственного комитета в четверг, 27 июня, пришли с обысками в офисы «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:28
Политика

Бойко оказался самым популярным кандидатом в премьеры Украины

Лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко хотят видеть премьер-министром Украины 13% респондентов, следует из опроса социологической группы «Рейтинг».
Обновлено в 08:31
Политика

Мэр Нью-Йорка назвал Россию главной угрозой США

В ходе первых теледебатов кандидатов в президенты США от Демократической партии только мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал Россию главной геополитической угрозой Вашингтону.
Обновлено в 01:54
Политика

Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР

В Минске началась встреча главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Обновлено в 06:00
Политика

В России назвали главный источник киберугроз

США являются основным источником кибератак на информационные объекты РФ, заявил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму

Обновлено в 03:36
Общество

«Красой России-2019» стала 17-летняя выпускница из Читы

Второй вице-мисс «Краса России» стала Наталья Фёдорова.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

Пенсионерку госпитализировали после укуса гадюки в Подмосковье

Ну и, разумеется, его обжили змеи. Как позже рассказала сама пострадавшая, гадюка ее укусила, когда женщина потянулась за ягодами.
Обновлено 25 июня в 07:31
Недвижимость

Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще

"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

В Москве простились с Аллой Покровской

Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Гаджеты

Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q

Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.
Обновлено в 07:26
Экономика

Нацбанк Грузии: «На падение курса лари повлияла информация из России»

Падение курса национальной валюты Грузии — лари, которое фиксируется в последний период, обусловлено внутренними и внешними факторами, в том числе данными об ожидаемом уменьшении численности туристов из России.
Обновлено в 07:14
Политика

Делегацию Украины в ПАСЕ обругали нецензурной бранью

Напомним, что украинская делегация выразила протест против решения вернуть Россию в ПАСЕ. Они пригрозили Совету Европы бойкотом.
Обновлено вчера в 23:15
Политика

Медведев утвердил программу мер по борьбе с картелями

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении программы по выявлению и пресечению картелей.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес

Алена Водонаева и Алексей Косинус подали на развод

Через месяц модель Алена Водонаева официально станет свободной женщиной.
Обновлено в 06:04
Кино

Бари Алибасов получит роль в фильме Стаса Барецкого «Брат-3»

Обновлено в 08:53
Космос

Астрономы декодировали странный сигнал из необычной звездной системы

Обновлено в 07:19
Наука

Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением

Исследователи из Ноттингемского университета в Великобритании пришли к заключению, что кофе помогает бороться с диабетом и ожирением.
Обновлено 24 июня в 13:47
Происшествия

Свалка третий день горит в Петербурге

Пожар уже несколько дней продолжается на несанкционированной свалке на Волхонском шоссе в Красносельском районе на юге Петербурга, его тушат сотрудники МЧС, вероятной причиной ЧП является умышленный поджог, сообщил журналистам в четверг начальник Главного управления МЧС по городу Алексей Аникин.
Обновлено в 07:04
Авто

Кроссовер Volvo XC90 стал бронированным

Компания Volvo представила бронированную версию кроссовера XC90 – XC90 Armoured.
Обновлено вчера в 05:40
Интернет

Появилось «раздевающее» женщин на фото приложение

Неизвестный программист создал приложение DeepNude, которое умеет «раздевать» людей. Правда, пока оно работает только на женских фото.
Обновлено в 07:04
Экономика

ЦБ выступил против нового слогана «Открытия» и пообещал санкции

ЦБ владеет 99,99% «Открытия», но планирует быть его собственником не всегда: согласно стратегии банка, в 2021 г. регулятор планирует продать его акции.
Обновлено в 06:38
Экономика

Выплаты вкладчикам разорившихся банков увеличат не раньше 2022 года

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) намерено инициировать расширение страхового покрытия вкладчиков и увеличения предельного размера выплат в 2022 году.
Обновлено в 07:25
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