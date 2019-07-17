Палата представителей проведет первое голосование по вопросу об импичменте президенту США Дональду Трампу, сообщает издание Politico. По его данным, конгрессмен Эл Грин, который инициировал процедуру импичмента, использовал процедурный механизм, который требует голосования в течение двух дней.

Палата представителей проголосует по вопросу об импичменте Трампу

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