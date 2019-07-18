Политика
Палата представителей заблокировала резолюцию об импичменте ТрампаРБК вчера в 19:37
Палата представителей конгресса США заблокировала рассмотрение резолюции об импичменте президента Дональда Трампа. Трансляция голосования велась на телеканале C-Span. Против инициативы проголосовали 332 конгрессмена, 95 поддержали ее, еще 1 воздержался.
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Общество
Роскачество проверило детские стиральные порошки
Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 03:31
Политика
В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
Футбол
«Тоттенхэм» ищет замену Триппьеру в Италии
"Тоттенхэм" ищет замену ушедшему в "Атлетико" правому защитнику Кирану Триппьеру.
Обновлено вчера в 23:07
Экономика
Volkswagen может подписать новый инвестконтракт
Крупнейшим по заявленным инвестициям стал спик с "АвтоВАЗом" с привлечением альянса Renault-Nissan-Mitsubishi – 70 млрд руб. Второй по стоимости контракт заключила группа Volkswagen – 61,5 млрд руб. На третьем месте проект "Камаза" и его СП с Daimler (" ДК рус") – 46,5 млрд руб. Минимальная сумма по этим контрактам – 750 млн руб.
Обновлено вчера в 17:36
Футбол
Определились все пары 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Сегодня, 17 июля, определились все пары 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:59
Экономика
Количество подписчиков Netflix в США упало впервые за 8 лет
Во втором квартале 2019 года количество платных пользователей онлайн-сервиса в США сократилось на 130 тыс. — до 60,1 млн человек.
Обновлено в 04:23
Кино
Хавьер Бардем сыграет короля Тритона в «Русалочке»
Отмечается, что актер хочет получить роль отца Ариэль морского царя Тритона. Неизвестно, на какой стадии находятся переговоры.
Обновлено в 00:32
Политика
МИД Украины подготовил ответ на решение России по Донбассу
"На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины", — говорится в релизе внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 04:50
Авто
АвтоВАЗ уйдет в плановый отпуск на три недели
АвтоВАЗ и автозавод «Lada Ижевск» уходят в плановый корпоративный отпуск с 22 июля по 11 августа 2019 года, говорится в сообщении, которое поступило в распоряжение РБК.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
Алену Хмельницкую замучил испанский вирус
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено вчера в 12:07
Политика
В Минске согласовали дату начала бессрочного перемирия в Донбассе
В ходе переговоров в Минске контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено вчера в 14:03
Армия и оружие
Во Владивосток прибыл корабль «Смерч» с крылатыми ракетами «Уран»
Во Владивосток из пункта базирования на Камчатке для участия в Дне Военно-Морского Флота России прибыл малый ракетный корабль (МРК) ТОФ "Смерч", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
Обновлено вчера в 21:04
Футбол
«Ювентус» объявил о трансфере Де Лигта
19-летний голландский защитник Маттейс де Лигт официально стал игроком туринского "Ювентуса". Контракт с футболистом подписан на пять лет.
Обновлено в 04:55
Интернет
Основатель FaceApp опроверг передачу данных пользователей властям
Ярослав Гончаров, основатель приложения FaceApp, способного «омолаживать» и «старить» людей на снимках, заявил американскому Forbes, что компания не использует данные пользователей без их согласия.
Обновлено в 04:25
Футбол
«Милан» продлит контракт с Бонавентурой
Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, красно-черные готовы предложить новый контракт 29-летнему полузащитнику.
Обновлено в 02:17
Политика
Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 09:17
Технологии
«Яндекс» запатентовал способ определения доходов пользователей
Сегодня, 18 июля 2019 года, стало известно, что компания «Яндекс» разработала способ определения доходов пользователей своих сервисов и зарегистрировала соответствующий патент.
Обновлено в 03:13
Гаджеты
В сети появилось видео с реальными макетами iPhone 11
Обновлено вчера в 07:09
Экономика
Кабмин одобрил строительство СПГ-терминала в Мурманской области
Правительство России одобрило строительство СПГ-терминала компании «Новатэк» в Мурманской области.
Обновлено в 04:44
Экономика
Отели в Турции снизили цены для россиян
Из-за оттока туристов турецкие отели пошли на снижение цен на 10-15% на размещение в июле-августе.
Обновлено 16 июля в 11:43
Политика
Помощники Зеленского планируют добиться переговоров с Путиным
Команда президента Украины Владимира Зеленского планирует добиться переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:19
Футбол
Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 03:47
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12