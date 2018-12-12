Политика

Палата представителей приняла резолюцию против «Северного потока-2»
РБК
19:20

Нижняя палата конгресса США приняла двухпартийную резолюцию, в которой конгрессмены призвали европейские правительства отказаться от проекта «Северный поток-2», а президента США Дональда Трампа — ввести против него санкции, сообщает Bloomberg.
РБК19:20

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Палата представителей Конгресса США выступила против «Северного потока-2»

Коммерсантъ19:38

Палата представителей приняла резолюцию против «Северного потока-2»

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Палата представителей США приняла резолюцию против «Северного потока — 2»

RT на русском18:45

В США Палата представителей поддержала санкции против «Северного потока - 2»

Газета.Ru18:05

В США Палата представителей поддержала санкции против «Северного потока-2»

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Палата представителей США выступила за введение санкций против «Северного потока - 2»

ТАСС17:00

Палата представителей США призвала ввести санкции против «Северного потока-2»

РЕН ТВ16:43
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 20:10, Ашберн
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Парламент Великобритании проведет экстренные дебаты

Британский парламент решил провести 11 декабря экстренные дебаты в связи с решением премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй о переносе голосования по соглашению с ЕС о выходе страны из состава Евросоюза, завил спикер Палаты общин парламента Великобритании Джон Беркоу.
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Львовский облсовет требует закрыть консульство РФ

Депутаты Львовского областного совета обратились к президенту Украины и министерству иностранных дел с просьбой закрыть генеральное консульство Российской Федерации во Львове, сообщило 11 декабря информационное агентство Укринформ.
Обновлено в 19:01
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Свердловская чиновница Ольга Глацких вернулась на работу

В Свердловской области чиновница Ольга Глацких вернулась на рабочее место.
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Медведев назвал «эру судов» способом достичь идеала в развитии России

Медведев считает, что следующим этапом развития прав и свобод человека станет переход «от концентрации на государственном строительстве» к поощрению инициативы самого человека.
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Трамп пригрозил приостановить работу правительства

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Журнал Time назвал «человеком года» убитого журналиста Хашогги

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Трамп подписал закон о гумпомощи жертвам геноцида в Сирии и Ираке

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оказании гуманитарной помощи жертвам геноцида в Сирии и Ираке.
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