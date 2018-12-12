Политика

Палата представителей приняла резолюцию против «Северного потока-2»
РБК
вчера в 19:20

Нижняя палата конгресса США приняла двухпартийную резолюцию, в которой конгрессмены призвали европейские правительства отказаться от проекта «Северный поток-2», а президента США Дональда Трампа — ввести против него санкции, сообщает Bloomberg.
РБКвчера в 19:20

Подробнее о событии

Конгресс США поддержал ведение санкций против «Северного потока-2»

Комсомольская правдавчера в 19:53

Палата представителей Конгресса США выступила против «Северного потока-2»

Коммерсантъвчера в 19:38

Палата представителей приняла резолюцию против «Северного потока - 2»

РИА Новостивчера в 20:31

Палата представителей конгресса США решила противодействовать «Северному потоку - 2»

Вести.Ruвчера в 18:51

Конгресс США проголосовал за введение санкций против «Северного потока – 2»

Известиявчера в 17:29

Палата представителей США выступила за введение санкций против «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 17:00

Украина призывает США к санкциям против Северного потока-2

АК&М10 декабря в 05:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 00:36, Ашберн
Политика

Финдиректор Huawei выйдет под залог

Финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая была задержана в Канаде, добилась своего освобождения под залог (около 7,5 миллиона долларов США).
Обновлено в 00:34
Армия и оружие

Летчики России и Венесуэлы отработали подготовку к совместным полетам

Экипажи ВКС России и ВВС Венесуэлы на аэродроме Майкетия провели совместные занятия по подготовке экипажей и техники к выполнению полетов.
Обновлено в 00:16
Политика

Один из задержанных украинских моряков отказался признавать вину

Один из украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе, Денис Гриценко, отказался признавать вину и объявил себя военнопленным.
Обновлено в 00:17
Политика

Путин открыл заседание СПЧ минутой молчания в память об Алексеевой

Президент России Владимир Путин открыл заседание Совета по правам человека (СПЧ) минутой молчания в память о председателе Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой, скончавшейся 8 декабря.
Обновлено вчера в 23:41
Политика

Трамп ответил на вопрос об импичменте

Президент США Дональд Трамп заявил, что не волнуется, что его могут подвернуть импичменту. Об этом 12 декабря сообщает «Газета.ру».
Обновлено в 00:26
Политика

Глацких вернулась на работу в прежнем статусе после проверки

В соответствии с распоряжением губернатора Свердловской области, руководитель областного департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких была допущена к исполнению обязанностей с 10 декабря в связи с завершением проверки в ее отношении после слов о том, что государство "ничего не должно" молодежи и не просило их родителей рожать, передает Ura.ru.
Обновлено в 00:29
Политика

Иск порноактрисы против Трампа обойдется ей в $300 тыс

Почти $300 тыс. обязана выплатить порноактриса Стеффани Клиффорд (псевдоним Сторми Дэниелс) адвокатам президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 00:31
Политика

Захарова ответила на призывы депутата рады уничтожить Крымский мост

Обновлено в 00:29
Политика

Львовские депутаты попросили Порошенко закрыть генконсульство России

Закрыть генеральное консульство России во Львове попросил Львовский областной совет президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 00:34
Армия и оружие

США возвели наблюдательные пункты на турецко-сирийской границе

Как пишет РИА Новости, на прошлой неделе Анкара призвала Вашингтон отказаться от сооружения наблюдательных пунктов в Сирии.
Обновлено в 00:20
Политика

Адвокаты Флинна попросили для него условного срока

Сторона защиты экс-советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна просит суд приговорить его к условному заключению и общественным работам.
Обновлено в 00:14
Политика

Путин осудил проведение несанкционированных митингов в России

Призывы к несанкционированным митингам могут привести к событиям, как в Париже, где разбирают брусчатку и жгут все подряд, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.
Обновлено вчера в 22:19
Политика

Додон опроверг заявления о вмешательстве России в выборы в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон опроверг слова премьера Павла Филипа о якобы попытках вмешательства России в парламентские выборы 2019 года в Молдавии, сообщают "Известия".
Обновлено в 00:32
Политика

Россиянка Бутина согласилась признать вину частично

Россиянка Мария Бутина, обвиняемая в конспиративной деятельности в США, согласилась признать себя виновной по части пунктов обвинения.
Обновлено в 00:14
Армия и оружие

Подлодки Тихоокеанского флота проекта 949А получат ракеты «Калибр»

Минобороны РФ планирует оснастить атомные подводные лодки проекта 949А Тихоокеанского флота крылатыми ракетами «Калибр».
Обновлено вчера в 22:51
ещё по теме
Главное