Политика
Палата представителей США одобрила законопроект по госдолгуВзгляд.ру вчера в 18:38
Проект закона, касающегося срока наступления потолка госдолга США, получил поддержку Палаты представителей американского Конгресса, сообщают информационные агентства. За законопроект по бюджету и продлению срока наступления потолка госдолга на два года отдали голоса 284 члена Палаты представителей.
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Конгресс США одобрил законопроект о продлении срока наступления потолка госдолга
RT на русскомвчера в 18:13
Конгресс США предлагает продлить срок «наступления потолка госдолга»
Московский Комсомолецвчера в 18:07
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 09:12, Вашингтон
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