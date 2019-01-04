Политика

Палата представителей США одобрила бюджет без средств на стену Трампа
РБК
вчера в 22:25

Палата представителей США, где демократы теперь составляют большинство, одобрила законопроекты о финансировании до 30 сентября 2019 года (конец текущего финансового года) ряда правительственных учреждений, а также о предоставлении средств для обеспечения безопасности границ.
РБКвчера в 22:25

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В Конгрессе США одобрены законопроекты для прекращения шатдауна

Вести.Ru02:49

Палата представителей США проголосовала за бюджет без средств на стену

Коммерсантъ01:50

Демократы в Конгрессе США приняли бюджет без денег на стену на границе с Мексикой

Телеканал 360°вчера в 23:47

В США палата представителей приняла новый проект бюджета

RT на русскомвчера в 23:15

Палата представителей США одобрила бюджет без средств на стену Трампа

РБКвчера в 22:25

Палата представителей США отказалась выделять деньги на стену Трампа

Газета.Ruвчера в 22:24

Палата представителей США приняла проект бюджета

РИА Новостивчера в 22:19
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 03:10, Ашберн
Политика

Подозреваемый в шпионаже американец оказался подданным Великобритании

Американец Пол Уилан, которого арестовали в Москве по подозрению в шпионаже, оказался подданным Великобритании.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие

Американский военный рассказал, как США «перехитрили» Россию в Сирии

Обновлено вчера в 18:12
Политика

Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен продвинуть переговоры по мирному договору во время своего январского визита в Россию.
Обновлено в 02:16
Политика

В Бундестаге предупредили об ухудшении отношений с Россией

Уполномоченный правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Дирк Визе считает, что в 2019 году отношения между Москвой и Берлином «останутся сложными» и ухудшатся.
Обновлено вчера в 22:48
Политика

В России предложили запретить посещать цирки несовершеннолетним

В России предложили запретить посещать цирки несовершеннолетним зрителям.
Обновлено в 01:11
Политика

Президент Бразилии обеспокоен военными учениями России в Венесуэле

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что крайне обеспокоен недавними военными учениями Российской Федерации в Венесуэле.
Обновлено в 01:33
Политика

В Раде назвали ахинеей слова Климкина об избирательных участках в РФ

Объяснение украинским МИД закрытия избирательных участков в России для граждан Украины говорит о неадекватности правящей верхушки в Киеве, считает депутат Верховной рады («За жизнь») Вадим Рабинович.
Обновлено вчера в 20:37
Политика

В Госдуме предложили провести ревизию автомобилей со спецсигналами

Депутат напомнил, что для крупных городов России времени "начала нулевых" была проблема огромного количества машин с проблесковыми маячками.
Обновлено в 01:59
Политика

Польская православная церковь отказалась признать новую на Украине

Митрополит Варшавский и всей Польши Савва направил письмо Константинопольскому патриарху, в котором заявил об отказе признавать недавно созданную на Украине церковь.
Обновлено вчера в 13:36
Политика

Помпео усомнился в успехе нового саммита США-КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео усомнился в том, что лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын смогут добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова по итогам очередного саммита.
Обновлено в 00:31
Политика

Помпео заявил о планах продолжить переговоры с Россией по ДРСМД

США планируют продолжать обсуждение с Россией ее возвращение в рамки договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, но пока Россия не предпринимает никаких действий в этом направлении, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено вчера в 16:15
Политика

На Украине начали расследовать попытку захвата власти

Служба безопасности Украины расследует попытку захвата власти после ряда мероприятий антиукраинской направленности, которые состоялись в Чехии весной прошлого года.
Обновлено вчера в 12:39
Политика

Китай и США проведут торговые переговоры 7–8 января

Делегация США во главе с заместителем торгового представителя США Джеффри Герришаем посетит Китай для проведения торговых переговоров 7–8 января, сообщает пресс-служба Министерства коммерции КНР.
Обновлено в 00:49
Политика

Британия привлечет флот к охране Ла-Манша из-за нелегальных мигрантов

Власти Великобритании попросили Королевский военно-морской флот оказать помощь в патрулировании пролива Ла-Манш из-за увеличения числа мигрантов, которые пытаются нелегально попасть в страну на лодках.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

NYT: главой Пентагона может стать бывший сенатор-демократ Джим Уэбб

Администрация США рассматривает кандидатуру бывшего сенатора-демократа Джима Уэбба на должность министра обороны, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:57
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