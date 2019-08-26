Общество
Palais Des Thes откроет магазины во всех крупных городах РоссииМоллы.Ru 02:57
В компании рассчитывают, что продажи в России, с развитием сети, будут приносить до 20% общей выручки по всему миру. Бренд Palais Des Thes был основан в Париже в 1987 году. Сегодня под управлением компании находится 68 магазинов с расположением в странах Европы и США.
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Двое россиян на надувной лодке нарушили границу Финляндии
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Опубликовано видео учений по скрытной переброске атомных подлодок
В Сети появилось видео с учений подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске на Камчатке.
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Новый Toyota Land Cruiser 300 рассекретили на страницах журнала
Kurdistan Automotive Blog опубликовал сканированные изображения журнала, в котором были представлены рендеры нового поколения Toyota Land Cruiser.
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Юань упал до минимума с 2008 года на фоне торговой войны с США
Падение юаня связано с опасениями по поводу «торговой войны» между КНР и США, а также прогнозами глобального спада на мировых рынках.
Обновлено вчера в 23:56