Общество

Palais Des Thes откроет магазины во всех крупных городах РоссииМоллы.Ru 02:57

В компании рассчитывают, что продажи в России, с развитием сети, будут приносить до 20% общей выручки по всему миру. Бренд Palais Des Thes был основан в Париже в 1987 году. Сегодня под управлением компании находится 68 магазинов с расположением в странах Европы и США.
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Palais Des Thes откроет магазины во всех крупных городах России

Моллы.Ru02:57

Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes

Коммерсантъвчера в 18:32
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