Филиппинец Мэнни Пакьяо стал чемпионом в полусреднем весе по версии WBA Super, победив предыдущего обладателя пояса — американца Кита Турмана. Об этом сообщается на странице ассоциации в Twitter. 40-летний Пакьяо победил Турмана по очкам — его назвали победителем двое из трех судей.

Пакьяо победил Турмана в бою за чемпионский титул WBA

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