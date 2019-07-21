Единоборства

Пакьяо победил Турмана в бою за чемпионский титул WBAРБК 03:04

Филиппинец Мэнни Пакьяо стал чемпионом в полусреднем весе по версии WBA Super, победив предыдущего обладателя пояса — американца Кита Турмана. Об этом сообщается на странице ассоциации в Twitter. 40-летний Пакьяо победил Турмана по очкам — его назвали победителем двое из трех судей.
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