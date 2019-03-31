Футбол

Пако Алькасер установил рекорд БундеслигиВсе про Спорт ру 12:22

Форвард дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер стал автором дубля в ворота «Вольфсбурга» (2:0) в матче 27-го тура чемпионата Германии. Оба мяча Алькасер забил после 90-й минуты встречи и стал первый в истории Бундеслиги игрокм, забившим пять мячей за один сезон в добавленное арбитром время.
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Алькасер установил рекорд Бундеслиги по числу голов в компенсированное время

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Алькасер – первый игрок в истории бундеслиги, забивший 5 голов после 90-й минуты за сезон

Sports.ruвчера в 12:56
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