Политика
Пакистан высылает посла Индии из-за решения по штату Джамму и КашмирТАСС 10:10
Власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии в связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир. Об этом в среду сообщает агентство France Presse.
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с чего всё началось
Правительство также объявило в твиттере, что двусторонние соглашения с Индией будут пересмотрены, а вопрос о Кашмире вынесут на рассмотрение Совета Безопасности ООН.РИА Новости09:49
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 17:11, Вашингтон
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Обновлено в 05:20
Происшествия
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Рейсовый автобус упал с обрыва под Новороссийском.
Обновлено в 16:36
Экономика
Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома»
Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.
Обновлено в 06:26
Экономика
В Красноярском крае оценили ущерб от лесных пожаров
По информации красноярского Лесопожарного центра, в среду в Красноярском крае действует 110 лесных пожаров на общей площади 859 006 гектаров, в том числе в зоне контроля 80 на площади 844 002 гектаров.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Три суда эвакуировали в Москве из-за угрозы взрыва
Из зданий проводилась эвакуация сотрудников и посетителей, спустя несколько часов суды вошли в привычный график работы.
Обновлено в 08:57
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют против клуба ПФЛ
«Салют Белгород» проведет матч с командой «Золотой лев», за которую выступают заключенные исправительной колонии №4 Александр Кокорин и Павел Мамаев.
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Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Здоровье
Телеведущий посоветовал умирать толстым людям для сохранения бюджета
Британский телеведущей Майкл Бюерк заявил, что людям с лишним весом не обязательно жить долго, а лучше умереть, так как так это сохранит бюджет Национальной службы здравоохранения.
Обновлено в 08:40
Политика
Эрдоган заявил, что не признает присоединение Крыма к России
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что турецкая сторона не признает присоединение Крыма к России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:46
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено вчера в 19:54
Армия и оружие
Боевики 25 раз обстреляли населённые пункты в Сирии за сутки
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин заявил, что 5 августа боевики 25 раз обстреляли населённые пункты в Сирии.
Обновлено вчера в 19:10
Авто
Определены самые популярные праворульные авто в России
Первое место среди праворульных авто в РФ удерживает модель Toyota Corolla, объем рынка которой за первые шесть месяцев 2019 года достиг 25 тыс. 703 шт.
Обновлено в 03:00
Футбол
Тиль и Ларссон присоединятся к «Спартаку» в четверг в Швейцарии
Голландский полузащитник Гус Тиль и шведский форвард Джордан Ларссон присоединятся к "Спартаку" в четверг в Швейцарии, заявил главный тренер московского футбольного клуба Олег Кононов.
Обновлено в 13:54
Общество
Пару, явившуюся на митинг с малышом, могут лишить родительских прав
Обновлено вчера в 07:34
Армия и оружие
ВСУ обстреляли из миномётов село Логвиново в ЛНР
Обновлено в 16:39
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке ампутируют руку
Консилиум врачей принял решение ампутировать руку семилетней девочке, которая была госпитализирована с различными травмами.
Обновлено вчера в 01:17
Авто
УАЗ выпустит автомобиль для борьбы с лесными пожарами
Обновлено в 05:38
Происшествия
В массовой драке в Петербурге один человек получил ножевое ранение
Драка с применением холодного оружия произошла возле моста Александра Невского в Санкт-Петербурге вечером 7 августа, в результате один человек попал в больницу с ножевым ранением.
Обновлено в 16:01
Политика
Зеленский заявил, что позвонил Путину по поводу Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Глюкоза опубликовала ролик, в котором сообщила мужу о разводе
На днях Наталья не выдержала и опубликовала ролик. В видео Наташа, разговаривая с мужем, сообщает ему о разводе.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Мощный взрыв прогремел у здания налоговой инспекции в Копенгагене
Взрыв большой мощности произошел у здания налоговой инспекции в Копенгагене.
Обновлено в 04:49
Футбол
«Аякс» продлил контракт с Нересом
Нападающий «Аякса» Давид Нерес продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт команды.
Обновлено в 13:40
Общество
Соболь стала объектом расследования об отравлении детей в Москве
В свою очередь, «Конкорд» провел собственное расследование инцидента и на основании полученных данных сделал предположение, что отравление детей в детсадах могла организовать сама Соболь в качестве элемента своей предвыборной кампании в МГД, отметили в пресс-службе.
Обновлено в 13:34