Политика

Пакистан высылает посла Индии из-за решения по штату Джамму и КашмирТАСС 10:10

Власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии в связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир. Об этом в среду сообщает агентство France Presse.
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