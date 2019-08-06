с чего всё началось

Власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии в связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир. Об этом в среду сообщает агентство France Presse.

Пакистан высылает посла Индии из-за решения по штату Джамму и Кашмир

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