Политика
Пакистан высылает посла Индии из-за решения по штату Джамму и КашмирТАСС 10:10
Власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии в связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир. Об этом в среду сообщает агентство France Presse.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Правительство также объявило в твиттере, что двусторонние соглашения с Индией будут пересмотрены, а вопрос о Кашмире вынесут на рассмотрение Совета Безопасности ООН.РИА Новости09:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:03, Вашингтон
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»
Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено в 08:26
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,78% - до $56,71 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:50 мск.
Обновлено в 09:26
Футбол
Краснодар — Порту 0:0 (2-й тайм)
Обновлено в 12:08
Политика
Зеленский заблудился у президентского дворца в Анкаре
Обновлено в 12:07
Политика
Немецкий сыщик пригрозил назвать виновников крушения рейса MH17
Немецкий детектив Йозеф Реш, который проводил частное расследование крушения малайзийского Boeing MH17 под Донецком, рассказал в интервью РИА Новости о готовности обнародовать свои выводы и назвать конкретные имена виновных, а также продемонстрировать «картинку» с американских спутников.
Обновлено в 01:59
Происшествия
СКР передал дело о массовых беспорядках в центральный аппарат
Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля и об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в главное управление ведомства.
Обновлено в 13:31
Общество
Похороны Вилли Токарева не состоятся 7 августа
Похороны певца Вилли Токарева, который умер 4 августа в возрасте 84 лет, не состоятся в среду, дата еще не определена.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Политика
Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова провела встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ, которые требуют отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
На военной базе РФ в Южной Осетии пройдет траурный митинг в память о погибших миротворцах в Цхинвале
На территории российской военной базы в Южной Осетии пройдут мероприятия, посвященные одиннадцатой годовщине трагических событий 8 августа 2008 года, связанных с агрессией грузинских войск.
Обновлено в 13:33
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Политика
Зеленский заявил, что позвонил Путину по поводу Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 05:07
Гаджеты
Xiaomi выпустит смартфон с камерой на 108 Мп
Обновлено в 11:44
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Кино
Вышел большой трейлер мультфильма «Семейка Аддамс»
Кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer опубликовала большой трейлер полнометражного мультфильма «Семейка Аддамс».
Обновлено в 11:01
Наука
Высокая социальная активность поможет избежать старческой деменции
Британские ученые обнаружили простой и действенный способ, который позволит затормозить старение мозга после 50 лет.
Обновлено в 04:48
Армия и оружие
Генсек НАТО заявил, что С-400 не помешает Турции остаться союзником
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Сиднее заявил, что обеспокоен последствиями решения Турции о покупке зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 12:56
Кино
Квентина Тарантино в Москве накормили холодцом из краба
Особенно Тарантино понравились дальневосточные морепродукты — из краба шеф приготовил холодец, а еще режиссер был в восторге от копченых говяжьих ребер и мороженого с бородинским хлебом.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
Обновлено в 08:21
Технологии
OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России
Британская компания OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России для работы своей глобальной группировки спутников связи.
Обновлено в 09:18
Политика
Трамп не увидел связи своей риторики со случаями массовой стрельбы в стране
Президент США Дональд Трамп отверг обвинения критиков, что его риторика приводит к таким событиям, как рост популярности националистов и массовые стрельбы.
Обновлено в 10:11
Авто
В России отзывают пикапы Fiat Fullback
Действие сервисной акции распространяется на 147 пикапов Fiat Fullback, проданных в России, начиная с июня 2016 года.
Обновлено в 10:34
Экономика
Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома»
Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.
Обновлено в 06:26
Политика
Посольство США подтвердило уход Хантсмана в отставку
Пресс-секретарь американского посольства в Москве подтвердил сообщения об уходе посла Джона Хантсмана в отставку.
Обновлено вчера в 17:40
Авто
Новая Hyundai Sonata в РФ получит лишь один двигатель
Корейский автопроизводитель прошел всю необходимую сертификацию для нового поколения Sonata.
Обновлено в 01:55
ЖКХ
В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министру ЖКХ Владимиру Якушеву включать центральное отопление в квартирах летом, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы.
Обновлено вчера в 20:24
Авто
Hyundai анонсировала премьеру нового хэтчбека Hyundai i10
Компания Hyundai опубликовала первое тизерное изображение своего самого маленького хэтчбека Hyundai i10 третьего поколения.
Обновлено в 03:29