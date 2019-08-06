с чего всё началось

Власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии в связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир. Об этом в среду сообщает агентство France Presse.

Пакистан высылает посла Индии из-за решения по штату Джамму и Кашмир

Армия и оружие Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник» Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $57 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,78% - до $56,71 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:50 мск.

Политика Немецкий сыщик пригрозил назвать виновников крушения рейса MH17 Немецкий детектив Йозеф Реш, который проводил частное расследование крушения малайзийского Boeing MH17 под Донецком, рассказал в интервью РИА Новости о готовности обнародовать свои выводы и назвать конкретные имена виновных, а также продемонстрировать «картинку» с американских спутников.

Происшествия СКР передал дело о массовых беспорядках в центральный аппарат Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля и об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в главное управление ведомства.

Общество Похороны Вилли Токарева не состоятся 7 августа Похороны певца Вилли Токарева, который умер 4 августа в возрасте 84 лет, не состоятся в среду, дата еще не определена.

Шоу-бизнес Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.

Политика Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома Глава ЦИК РФ Элла Памфилова провела встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ, которые требуют отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

Армия и оружие На военной базе РФ в Южной Осетии пройдет траурный митинг в память о погибших миротворцах в Цхинвале На территории российской военной базы в Южной Осетии пройдут мероприятия, посвященные одиннадцатой годовщине трагических событий 8 августа 2008 года, связанных с агрессией грузинских войск.

Общество Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.

Наука Высокая социальная активность поможет избежать старческой деменции Британские ученые обнаружили простой и действенный способ, который позволит затормозить старение мозга после 50 лет.

Армия и оружие Генсек НАТО заявил, что С-400 не помешает Турции остаться союзником Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Сиднее заявил, что обеспокоен последствиями решения Турции о покупке зенитно-ракетных комплексов С-400.

Кино Квентина Тарантино в Москве накормили холодцом из краба Особенно Тарантино понравились дальневосточные морепродукты — из краба шеф приготовил холодец, а еще режиссер был в восторге от копченых говяжьих ребер и мороженого с бородинским хлебом.

Происшествия Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.

Технологии OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России Британская компания OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России для работы своей глобальной группировки спутников связи.

Политика Трамп не увидел связи своей риторики со случаями массовой стрельбы в стране Президент США Дональд Трамп отверг обвинения критиков, что его риторика приводит к таким событиям, как рост популярности националистов и массовые стрельбы.

Авто В России отзывают пикапы Fiat Fullback Действие сервисной акции распространяется на 147 пикапов Fiat Fullback, проданных в России, начиная с июня 2016 года.

Экономика Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома» Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.

Политика Посольство США подтвердило уход Хантсмана в отставку Пресс-секретарь американского посольства в Москве подтвердил сообщения об уходе посла Джона Хантсмана в отставку.

Авто Новая Hyundai Sonata в РФ получит лишь один двигатель Корейский автопроизводитель прошел всю необходимую сертификацию для нового поколения Sonata.

ЖКХ В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министру ЖКХ Владимиру Якушеву включать центральное отопление в квартирах летом, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы.