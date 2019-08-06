Политика
Пакистан высылает посла Индии из-за решения по штату Джамму и КашмирТАСС 10:10
Власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии в связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир. Об этом в среду сообщает агентство France Presse.
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с чего всё началось
Правительство также объявило в твиттере, что двусторонние соглашения с Индией будут пересмотрены, а вопрос о Кашмире вынесут на рассмотрение Совета Безопасности ООН.РИА Новости09:49
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Происшествия
Суд удовлетворил прошение об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
Преображенский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство адвокатов бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова об условно-досрочном освобождении (УДО) своего подзащитного по "делу реставраторов".
Обновлено в 09:25
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Финансы
Цена на золото достигла шестилетнего максимума
Стоимость декабрьских фьючерсов на золото привесила 1,5 тысяч долларов за унцию впервые с 2013 года.
Обновлено в 10:58
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Политика
В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Гаджеты
Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10
Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие
Пентагон разрабатывает новую инсектицидную пропитку для формы
Министерство обороны США изучает возможность замены репеллента от насекомых и инсектицида, которым пропитывается большинство видов военной формы.
Обновлено в 12:10
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»
Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено в 08:26
Экономика
Минздрав объяснил срыв госзакупок жизненно важных лекарств
Минздрав объяснил, что срыв госзакупок жизненно важных лекарств происходит из-за того, что заказчики неверно толкуют законы в сфере госзакупок.
Обновлено в 11:50
Футбол
«Краснодар» примет на своём поле «Порту» в Лиге чемпионов
Обновлено в 04:38
Футбол
ФК «Тун» не ожидает аншлага на матче со «Спартаком» в Лиге Европы
Швейцарский футбольный клуб "Тун" не ожидает полных трибун на домашнем первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против московского "Спартака".
Обновлено вчера в 06:26
Кино
Квентин Тарантино посетил Россию
Популярный голливудский режиссер приехал в Россию, чтобы презентовать свой новый фильм.
Обновлено в 11:44
Политика
Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России
Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 09:16
Общество
В Республике Алтай могут ввести курортный сбор
Власти Республики Алтай не исключают, что в регионе будет введен курортный сбор. Об этом заявил врио главы республики Олег Хорохордин.
Обновлено в 10:46
Футбол
Агент Чалова высказался о переходе игрока в «Кристал Пэлас»
Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга дал комментарий по поводу того, что английски "Кристал Пэлас" сделал предложение его клиенту, передает Sport24.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие
Германия приостанавливает эксплуатацию боевых вертолетов Tiger
Вооруженные силы ФРГ в качестве меры предосторожности решили временно отказаться от эксплуатации боевых вертолетов Eurocopter Tiger.
Обновлено в 11:35
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.
Обновлено в 10:00
Здоровье
В Кузбассе спасли малыша с редким заболеванием
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Президент Филиппин пригрозил отрубить головы наркобаронам
Филиппинский лидер Родриго Дутерте заявил о готовности рубить головы наркобаронам вне зависимости от их национальности.
Обновлено в 09:28
Происшествия
ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»
Обновлено в 08:44
Кино
Disney выпустит ремейки «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено в 04:18
Технологии
OneWeb отозвала заявку на получение российских частот
Компания OneWeb отозвала заявку на получение российских частот в диапазонах, используемых для спутниковой радиосвязи и спутникового ТВ, сообщила компания и подтвердил RNS представитель Минкомсвязи Евгений Новиков.
Обновлено в 09:24
Футбол
КДК РФС оштрафовал «Спартак» и «Динамо» на 405 тысяч рублей
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС по итогам матча 4-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Динамо" принял решение оштрафовать "красно-белых" на 210 тысяч рублей.
Обновлено в 10:00
Энергетика
Цена на нефть Brent в ходе торгов упала ниже $57
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 3,61% — до $56,81 за баррель.
Обновлено в 09:55
Наука
Стволовые клетки научили эффективно восстанавливать ткани сердца
Ученые и врачи пытаются использовать для борьбы с ними передовые достижения современной науки, и одна из самых заманчивых идей – восстанавливать повреждения сердца с помощью стволовых клеток.
Обновлено в 07:57
Политика
Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле
Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.
Обновлено 05 августа в 12:30
Политика
Зеленский заблудился у президентского дворца в Анкаре
Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Турцию с визитом, запутался в маршруте своего движения во время церемонии у президентского дворца в Анкаре, турецкому лидеру Тайипу Эрдогану пришлось направить его на верный путь.
Обновлено в 12:07
Политика
Глава ЛНР пригласил Зеленского на переговоры в Луганск
Глава провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Луганск для проведения прямых переговоров о способах достижения мира в Донбассе.
Обновлено в 10:01