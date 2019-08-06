Политика

Пакистан высылает посла Индии из-за решения по штату Джамму и КашмирТАСС 10:10

Власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии в связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир. Об этом в среду сообщает агентство France Presse.
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Правительство также объявило в твиттере
, что двусторонние соглашения с Индией будут пересмотрены, а вопрос о Кашмире вынесут на рассмотрение Совета Безопасности ООН.
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