Армия и оружие

Пакистан возобновил обстрелы индийской территорииПятый канал 08:51

Под огонь попали объекты инфраструктуры в районах Сандербани, Манкот, Кхари Кармара и Дегвар. Пакистанская армия повторно обстреляла населенные пункты в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Наблюдатели сообщают, что вторая атака за сегодня началась в около 13 часов по московскому времени.
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