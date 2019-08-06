Политика
Пакистан решил снизить уровень дипотношений с ИндиейКоммерсантъ 12:17
Власти Пакистана приняли решение снизить уровень дипломатических отношений с Индией. В частности, полностью прекратить двустороннюю торговлю и пересмотреть ряд взаимных соглашений, сообщается в официальном Twitter правительства.
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с чего всё началось
Правительство также объявило в твиттере, что двусторонние соглашения с Индией будут пересмотрены, а вопрос о Кашмире вынесут на рассмотрение Совета Безопасности ООН.РИА Новости09:49
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Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
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При штурме резиденции Атамбаева погиб один спецназовец
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Гаджеты
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Южнокорейский производитель техники Samsung в суде потребовал 500 тыс. руб. от владельца интернет-портала Akket.com, неоднократно замеченного в публикации fake news о технологических компаниях.
Обновлено в 13:25
Общество
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
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Финансы
Цена на золото достигла шестилетнего максимума
Стоимость декабрьских фьючерсов на золото привесила 1,5 тысяч долларов за унцию впервые с 2013 года.
Обновлено в 10:58
Наука
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Крупные морские водоросли оказались одними из главных борцов с глобальным потеплением – большая часть из них оказывается быстро захороненной в глубинах или на дне океана, где их не могут разложить бактерии и вернуть углекислоту в атмосферу.
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Общество
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Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
Обновлено в 08:21
Общество
Минтруд предложил расширить перечень оснований для досрочной пенсии
Период прохождения курсов повышения квалификации, учебного отпуска и дни отдыха, предоставленные из-за сдачи крови, планируется внести в стаж, дающий право на досрочную пенсию, сообщили в пресс-службе Минтруда.
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Происшествия
В Ачинском районе снят режим ЧС
Обновлено в 15:21
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Немецкий сыщик пригрозил назвать виновников крушения рейса MH17
Немецкий детектив Йозеф Реш, который проводил частное расследование крушения малайзийского Boeing MH17 под Донецком, рассказал в интервью РИА Новости о готовности обнародовать свои выводы и назвать конкретные имена виновных, а также продемонстрировать «картинку» с американских спутников.
Обновлено в 01:59
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 14:49
Политика
В России оценили заявление Зеленского о «возвращении» Крыма Украине
Ранее 7 августа во время встречи с украинской общиной в Анкаре Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины.
Обновлено в 15:34
Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Наука
Употребление кофе перед сном не приводит к бессоннице
Эксперты пришли к заключению, что употребление бодрящего напитка за несколько часов до сна не приводит к появлению бессонницы.
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Гаджеты
UBS: iPhone и iPad станут складными
Компания Apple "неуклонно работает" над технологией, которая сделает экраны iPhone и iPad складывающимися.
Обновлено в 11:47
Футбол
«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на поле домашнего стадиона проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1. У победителей встречи единственный мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала подросшего сына в рекламе
Наследник Регины Тодоренко и Влада Топалова стал звездой с самого рождения. В первые месяцы жизни Михаил уже снялся в клипе папы.
Обновлено в 09:00
Авто
Немецкие дилеры Lada перейдут на китайские авто
В шоу-румах немецкого импортера Lada Automobile GmbH наряду со складскими остатками с октября появятся китайские микроавтобусы и фургоны Joylong, внешне напоминающие Toyota Hiace и Toyota Alphard прошлых поколений соответственно.
Обновлено в 04:35
Политика
Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома
"Москва становится туристическим городом, а сейчас показывают только каски (имеются в виду шлемы сотрудников ОМОН - ИФ), рухнет вся эта туристическая индустрия", - добавила Памфилова.
Обновлено в 10:55
Гаджеты
Samsung отложила конфигурацию Galaxy Note 10+ с 1 ТБ флэш-памяти
Напомним, что Samsung уже рассказала о новом процессоре для Galaxy Note 10+.
Обновлено в 07:34
Технологии
МТС займется производством медиаконтента
Телекоммуникационная компания МТС анонсировала структуру "МТС Медиа", которая займется производством и распространением видеоконтента.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутировали часть руки
Обновлено в 12:43
Спорт
Южная Корея подаст жалобу на тренера сборной РФ по волейболу за расизм
После победы россиян в решающем матче специалист якобы изобразил узкий разрез глаз Федерация волейбола Южной Кореи (KVA) намерена подать официальную жалобу в Международную федерацию (FIVB) на помощника главного тренера женской сборной РФ Серджио Бузато.
Обновлено в 09:12
Политика
Зеленский предложил Турции принять участие в восстановлении Донбасса
Президент Украины Зеленский в ходе рабочего визита в Турцию предложил властям страны принять участие в восстановлении Донбасса.
Обновлено в 14:52
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Общество
Москвичей предупредили о погодном коллапсе
Обновлено в 07:25