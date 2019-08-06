с чего всё началось

Власти Пакистана приняли решение снизить уровень дипломатических отношений с Индией. В частности, полностью прекратить двустороннюю торговлю и пересмотреть ряд взаимных соглашений, сообщается в официальном Twitter правительства.

Происшествия При штурме резиденции Атамбаева погиб один спецназовец Вечером 7 августа в резиденцию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в пригороде Бишкека ворвался спецназ.

Гаджеты Samsung в суде потребовал 500 тысяч рублей от владельца Akket.com Южнокорейский производитель техники Samsung в суде потребовал 500 тыс. руб. от владельца интернет-портала Akket.com, неоднократно замеченного в публикации fake news о технологических компаниях.

Общество Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.

Финансы Цена на золото достигла шестилетнего максимума Стоимость декабрьских фьючерсов на золото привесила 1,5 тысяч долларов за унцию впервые с 2013 года.

Наука Ученые назвали главного борца с глобальным потеплением Крупные морские водоросли оказались одними из главных борцов с глобальным потеплением – большая часть из них оказывается быстро захороненной в глубинах или на дне океана, где их не могут разложить бактерии и вернуть углекислоту в атмосферу.

Общество В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.

Происшествия Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.

Общество Минтруд предложил расширить перечень оснований для досрочной пенсии Период прохождения курсов повышения квалификации, учебного отпуска и дни отдыха, предоставленные из-за сдачи крови, планируется внести в стаж, дающий право на досрочную пенсию, сообщили в пресс-службе Минтруда.

Политика Немецкий сыщик пригрозил назвать виновников крушения рейса MH17 Немецкий детектив Йозеф Реш, который проводил частное расследование крушения малайзийского Boeing MH17 под Донецком, рассказал в интервью РИА Новости о готовности обнародовать свои выводы и назвать конкретные имена виновных, а также продемонстрировать «картинку» с американских спутников.

Политика Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Политика В России оценили заявление Зеленского о «возвращении» Крыма Украине Ранее 7 августа во время встречи с украинской общиной в Анкаре Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины.

Политика Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Наука Употребление кофе перед сном не приводит к бессоннице Эксперты пришли к заключению, что употребление бодрящего напитка за несколько часов до сна не приводит к появлению бессонницы.

Гаджеты UBS: iPhone и iPad станут складными Компания Apple "неуклонно работает" над технологией, которая сделает экраны iPhone и iPad складывающимися.

Футбол «Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на поле домашнего стадиона проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1. У победителей встречи единственный мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко показала подросшего сына в рекламе Наследник Регины Тодоренко и Влада Топалова стал звездой с самого рождения. В первые месяцы жизни Михаил уже снялся в клипе папы.

Авто Немецкие дилеры Lada перейдут на китайские авто В шоу-румах немецкого импортера Lada Automobile GmbH наряду со складскими остатками с октября появятся китайские микроавтобусы и фургоны Joylong, внешне напоминающие Toyota Hiace и Toyota Alphard прошлых поколений соответственно.

Политика Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома "Москва становится туристическим городом, а сейчас показывают только каски (имеются в виду шлемы сотрудников ОМОН - ИФ), рухнет вся эта туристическая индустрия", - добавила Памфилова.

Технологии МТС займется производством медиаконтента Телекоммуникационная компания МТС анонсировала структуру "МТС Медиа", которая займется производством и распространением видеоконтента.

Спорт Южная Корея подаст жалобу на тренера сборной РФ по волейболу за расизм После победы россиян в решающем матче специалист якобы изобразил узкий разрез глаз Федерация волейбола Южной Кореи (KVA) намерена подать официальную жалобу в Международную федерацию (FIVB) на помощника главного тренера женской сборной РФ Серджио Бузато.

Политика Зеленский предложил Турции принять участие в восстановлении Донбасса Президент Украины Зеленский в ходе рабочего визита в Турцию предложил властям страны принять участие в восстановлении Донбасса.