Политика
Обостряются отношения Индии и ПакистанаREGNUM 14:56
Пакистанские власти приняли решение о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, сообщает 7 августа. Исламабад также прекратил двустороннюю торговлю.
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с чего всё началось
Правительство также объявило в твиттере, что двусторонние соглашения с Индией будут пересмотрены, а вопрос о Кашмире вынесут на рассмотрение Совета Безопасности ООН.РИА Новости09:49
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 18:46, Вашингтон
Космос
Обнаружена черная дыра в 40 миллиардов раз тяжелее Солнца
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
Под Новороссийском сорвался с обрыва автобус с туристами
Под Новороссийском с обрыва сорвался рейсовый автобус с туристами, есть жертвы, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на информированные источники.
Обновлено в 16:38
Политика
Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
Обновлено в 16:11
Шоу-бизнес
Алла Вербер могла скончаться из-за аномальной жары в Европе
В настоящий момент неизвестно, какая именно болезнь привела к смерти фешн-директора московского ЦУМа, но специалист уверен, это произошло, в том числе и из-за аномальной жары в Европе.
Обновлено в 06:16
Гаджеты
Samsung представила два новых смартфона
Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.
Обновлено в 18:14
Футбол
Дебютный гол Азара принес футболистам «Реала» победу над «Зальцбургом»
Дебютный гол бельгийского полузащитника Эдена Азара за "Реал" принес мадридским футболистам победу над австрийским "Зальцбургом" в товарищеском матче.
Обновлено в 15:16
Происшествия
Сторонники Атамбаева: силовики покидают село Кой-Таш
В штабе сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева сообщили, что силовики покидают территорию села Кой-Таш, где располагается резиденция экс-главы государства.
Обновлено в 18:02
Армия и оружие
На Западе оценили возможности «Охотника»
Хотя российское министерство обороны заявляет, что основными задачами БПЛА С-70 «Охотник» будет разведка и радиоэлектронная борьба, размер летательного аппарата позволяет разместить в нем ударные средства, отмечает The Drive.
Обновлено в 14:56
Кино
Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено вчера в 14:57
Культура
У актера Валентина Гафта случился инсульт
У 83-летнего актера театра и кино Валентина Гафта случился инсульт. Он был госпитализирован в одну из больниц Москвы неделю назад.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
София Ротару отмечает день рождения в Крыму
Сегодня, седьмого августа, София Ротару отмечает день рождения.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
Похороны Вилли Токарева 7 августа не состоятся
Представители артиста не подтвердили информацию о дате церемонии прощания Похороны певца Вилли Токарева, который скончался 4 августа в возрасте 84 лет, в среду не состоятся, дата церемонии не определена.
Обновлено в 05:02
Наука
Употребление кофе не сказалось на крепости сна
Употребление кофе и чая перед сном никак не сказалось на крепости сна.
Обновлено в 16:58
Хоккей
«Ак Барс» разгромно проиграл «Барысу»
«Ак Барс» уступил «Барысу» из Нур-Султана в первом матче на Кубок Президента Казахстана.
Обновлено в 13:50
Политика
Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил
Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.
Обновлено в 02:24
Кино
Disney переснимет фильмы «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено в 04:49
Гаджеты
«Чипокалипсис» вернулся. Под ударом ПК на процессорах Intel и AMD
«Чипокалипсис» продолжается Исследователи обнаружили новую уязвимость, которая затрагивает все компьютеры под управлением Windows на процессорах Intel, созданных с 2012 г. По данным некоторых исследователей, она также может затрагивать чипы AMD и ARM.
Обновлено в 09:41
Наука
Необычную особенность онкологии у пожилых людей нашли медики из США
Наблюдая за долгожителями медики обнаружили, что у 75-80 летних людей угроза рака снижается, а самым опасным признан возраст - 45-50 лет.
Обновлено в 14:16
Здоровье
Россиян могут заставить сообщать работодателям об опасных заболеваниях
Россиян могут заставить сообщать своим работодателям об имеющихся опасных заболеваниях, способных сказаться на трудовой деятельности человека.
Обновлено в 12:51
Экономика
Орешкин связал замедление роста экономики России с торговыми войнами
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что замедление темпов роста экономики страны в первой половине 2019 года связано, в том числе, с ослаблением мировой экономики на фоне торговых войн.
Обновлено в 09:37
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов пришел в храм в куртке с оскорбительной надписью
Дмитрий Тарасов пришел в храм в куртке с оскорбительной надписью Однако пользователи соцсети возмутились тем, в каком виде Дмитрий Тарасов зашел в храм.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке ампутируют руку
Консилиум врачей принял решение ампутировать руку семилетней девочке, которая была госпитализирована с различными травмами.
Обновлено вчера в 01:17
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Политика
В Южной Осетии намерены признать события 2008 года геноцидом
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что военную операцию Грузии на территории республики в 2008 году собираются признать геноцидом.
Обновлено в 05:14
Футбол
«Русенборг» в гостях обыграл «Марибор» в квалификации Лиги чемпионов
«Русенборг» в гостях нанес поражение «Марибору» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:14
Политика
Посол США в России Хантсман уходит в отставку
Посол США в России Джон Хантсман выразил желание уйти в отставку.
Обновлено в 05:56
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 04:54
Спорт
Тренер сборной России по волейболу извинился после обвинений в расизме
Старший тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато извинился за свой жест, показанный после победы над Южной Кореей в отборочном олимпийском турнире в Калининграде, передает портал Sport24.
Обновлено в 11:57