Политика

Обостряются отношения Индии и ПакистанаREGNUM 14:56

Пакистанские власти приняли решение о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, сообщает 7 августа. Исламабад также прекратил двустороннюю торговлю.
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с чего всё началось
Правительство также объявило в твиттере
, что двусторонние соглашения с Индией будут пересмотрены, а вопрос о Кашмире вынесут на рассмотрение Совета Безопасности ООН.
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