с чего всё началось

Пакистанские власти приняли решение о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, сообщает 7 августа. Исламабад также прекратил двустороннюю торговлю.

Происшествия Под Новороссийском сорвался с обрыва автобус с туристами Под Новороссийском с обрыва сорвался рейсовый автобус с туристами, есть жертвы, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на информированные источники.

Политика Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.

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Футбол Дебютный гол Азара принес футболистам «Реала» победу над «Зальцбургом» Дебютный гол бельгийского полузащитника Эдена Азара за "Реал" принес мадридским футболистам победу над австрийским "Зальцбургом" в товарищеском матче.

Происшествия Сторонники Атамбаева: силовики покидают село Кой-Таш В штабе сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева сообщили, что силовики покидают территорию села Кой-Таш, где располагается резиденция экс-главы государства.

Армия и оружие На Западе оценили возможности «Охотника» Хотя российское министерство обороны заявляет, что основными задачами БПЛА С-70 «Охотник» будет разведка и радиоэлектронная борьба, размер летательного аппарата позволяет разместить в нем ударные средства, отмечает The Drive.

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Культура У актера Валентина Гафта случился инсульт У 83-летнего актера театра и кино Валентина Гафта случился инсульт. Он был госпитализирован в одну из больниц Москвы неделю назад.

Шоу-бизнес Похороны Вилли Токарева 7 августа не состоятся Представители артиста не подтвердили информацию о дате церемонии прощания Похороны певца Вилли Токарева, который скончался 4 августа в возрасте 84 лет, в среду не состоятся, дата церемонии не определена.

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Хоккей «Ак Барс» разгромно проиграл «Барысу» «Ак Барс» уступил «Барысу» из Нур-Султана в первом матче на Кубок Президента Казахстана.

Политика Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.

Гаджеты «Чипокалипсис» вернулся. Под ударом ПК на процессорах Intel и AMD «Чипокалипсис» продолжается Исследователи обнаружили новую уязвимость, которая затрагивает все компьютеры под управлением Windows на процессорах Intel, созданных с 2012 г. По данным некоторых исследователей, она также может затрагивать чипы AMD и ARM.

Наука Необычную особенность онкологии у пожилых людей нашли медики из США Наблюдая за долгожителями медики обнаружили, что у 75-80 летних людей угроза рака снижается, а самым опасным признан возраст - 45-50 лет.

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Экономика Орешкин связал замедление роста экономики России с торговыми войнами Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что замедление темпов роста экономики страны в первой половине 2019 года связано, в том числе, с ослаблением мировой экономики на фоне торговых войн.

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Общество Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.

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Политика Посол США в России Хантсман уходит в отставку Посол США в России Джон Хантсман выразил желание уйти в отставку.

Общество Четверть детей в России живут за чертой бедности В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.