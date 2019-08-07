Политика
Пакистан решил снизить уровень дипотношений с ИндиейКоммерсантъ 12:17
Власти Пакистана приняли решение снизить уровень дипломатических отношений с Индией. В частности, полностью прекратить двустороннюю торговлю и пересмотреть ряд взаимных соглашений, сообщается в официальном Twitter правительства.
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с чего всё началось
Правительство также объявило в твиттере, что двусторонние соглашения с Индией будут пересмотрены, а вопрос о Кашмире вынесут на рассмотрение Совета Безопасности ООН.РИА Новости09:49
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 20:18, Вашингтон
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Китай пообещал ответить в случае размещения ракет США в Азии
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Общество
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