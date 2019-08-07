с чего всё началось

Власти Пакистана приняли решение снизить уровень дипломатических отношений с Индией. В частности, полностью прекратить двустороннюю торговлю и пересмотреть ряд взаимных соглашений, сообщается в официальном Twitter правительства.

Политика Зеленский пообещал упростить получение разрешений на поездки в Крым В ближайшее время Верховная рада закрепит на законодательном уровне упрощение получения разрешений на посещение Крыма гражданами Украины.

Происшествия В Новороссийске завершили спасательные работы на месте ДТП с автобусом К двум часам ночи МЧС завершило спасательные работы на месте падения в обрыв пассажирского автобуса и иномарки.

Политика Атамбаев призвал силовиков не стрелять в свой народ Атамбаев потребовал от них не стрелять в свой народ.

Происшествия СКР передал дело о массовых беспорядках в центральный аппарат Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля и об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в главное управление ведомства.

Политика Глава МИД Британии обсудил с Трампом заключение торгового соглашения Рааб отметил, что Трамп очень тепло отзывается о Великобритании и испытывает большой энтузиазм по поводу возможности подписания нового соглашения между Вашингтоном и Лондоном после брексита.

Экономика Чехия отказала России в выдаче экс-председателя банка «Интеркоммерц» Министр юстиции Чехии Мария Бенешова отказала российской стороне в выдаче бывшего председателя правления банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского, обвиняемого в России в крупных финансовых махинациях.

Культура Церемония вручения премии Emmy пройдет без ведущего В последний раз Emmy вручали без ведущего в 2003 году Глава телеканала Fox Entertainment Чарли Колиер сообщил, что американская телевизионная премия Emmy Awards пройдет в сентябре без ведущего, пишет Variety.

Наука Геймдизайнер испек хлеб из древнеегипетских дрожжей возрастом 4500 лет Геймдизайнер Симус Блэкли испек хлеб из дрожжей, возраст которых составляет примерно 4500 лет.

Футбол Боян Кркич перешел в клуб MLS «Монреаль Импакт» Трехкратный чемпион Испании по футболу и двукратный победитель Лиги чемпионов в составе "Барселоны" Боян Кркич перешел в клуб "Монреаль Импакт", сообщается на официальном сайте команды из североамериканской MLS.

Политика Китай пообещал ответить в случае размещения ракет США в Азии Китай «не будет стоять в стороне» и примет ответные меры, если США разместят ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Кино Тарантино рассказал об отношении к жестокости в кино В качестве доказательства своего мнения Тарантино привел пример японских фильмов 70-х годов.

Происшествия Три суда эвакуировали в Москве из-за угрозы взрыва Из зданий проводилась эвакуация сотрудников и посетителей, спустя несколько часов суды вошли в привычный график работы.

Общество В Крыму за 1,2 млрд рублей продали бывшую госдачу Брежнева Бывшую государственную дачу «Глициния» под Ялтой, где отдыхал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, продали за 1,2 млрд рублей.

Кино Вышел трейлер документального фильма о писателе Сорокине В Сети появился трейлер документального фильма о писателе Владимире Сорокине «Сорокин трип». Ролик публикует YouTube-канал «Медузы».

Финансы ЦБ сообщил, что реальный эффективный курс рубля в июле вырос на 1,6% Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в июле 2019 года вырос на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Банка России.

Шоу-бизнес Аллу Вербер похоронят в Торонто Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.

Футбол «Слован» обыграл «Дандолк» в квалификации Лиги Европы В первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы «Слован» одержал победу на своем поле.

Происшествия В Нью-Йорке звуки мотоциклов вызвали панику среди пешеходов Тысячи людей в панике бросились врассыпную с площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, перепутав издаваемые проезжающими мотоциклами громкие звуки выхлопа со стрельбой, сообщает телеканал Fox News.