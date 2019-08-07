Политика

Пакистан решил снизить уровень дипотношений с ИндиейКоммерсантъ 12:17

Власти Пакистана приняли решение снизить уровень дипломатических отношений с Индией. В частности, полностью прекратить двустороннюю торговлю и пересмотреть ряд взаимных соглашений, сообщается в официальном Twitter правительства.
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Правительство также объявило в твиттере
, что двусторонние соглашения с Индией будут пересмотрены, а вопрос о Кашмире вынесут на рассмотрение Совета Безопасности ООН.
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