Политика
Пакистан понизит уровень дипотношений с ИндиейГазета.Ru 10:11
Пакистан собирается понизить уровень дипломатических отношений с Индией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пакистанское правительство. Как отмечается, власти Пакистана приостановят торговлю между двумя странами в связи с ситуацией вокруг штата Джамму и Кашмир.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:01, Вашингтон
Политика
В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Зеленским
В Кремле подтвердили, что по инициативе Киева в среду состоялся телефонный разговор между лидерами двух стран.
Обновлено в 07:12
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.
Обновлено в 10:00
Энергетика
Цена на нефть Brent в ходе торгов упала ниже $57
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 3,61% — до $56,81 за баррель.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес
Алла Пугачева попрощалась с Аллой Вербер
Певица Алла Пугачева опубликовала в инстаграме траурный пост, посвященный fashion-директору московского ЦУМа Алле Вербер, скончавшейся накануне.
Обновлено в 05:14
Авто
Новая Hyundai Sonata в России получит только один мотор
В открытой базе Росстандарта появился сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на новую генерацию седана D-класса Hyundai Sonata.
Обновлено в 02:38
Политика
Для российских школьников написали Конституцию в стихах
Отмечается, что такая Конституция будет изучаться детьми от 8 до 14 лет на факультативных занятиях.
Обновлено в 03:21
Гаджеты
13 смартфонов Honor первыми получат EMUI 10
Появился список смартфонов Honor, которые первыми получат обновление до новейшей прошивки EMUI 10. Сейчас насчитывается 13 таких устройств.
Обновлено в 10:20
Музыка
В Ельцин Центре пройдет второй фестиваль «Слова и музыка свободы»
Фестиваль будет проходить на четырех площадках Ельцин Центра: в атриуме разместится основная сцена, где будут проходить лекции и вечерние концерты, в киноконцертном зале пойдут лекции и кинопоказы, в клубе CENTER - дискуссионные панели и выступления молодых артистов.
Обновлено в 06:53
Экономика
Производители техники по «закону Яровой» нарастили выручку до 300%
Компания «Норси-Транс» не раскрывает данные официально, но ее гендиректор и акционер Сергей Овчинников рассказал РБК, что в 2018 году выручка увеличилась на 50% и составила 2,7 млрд рублей.
Обновлено в 00:46
Политика
Зеленский прибыл с первым визитом в Турцию
Напомним, 5 августа сообщалось, что Зеленский 7-8 августа посетит с визитом Турцию, где встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»
Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено в 08:26
Хоккей
СКА обыграл «Локомотив» на турнире в Сочи
СКА одержал победу над "Локомотивом" (4:0) в матче турнира Sochi Hockey Open в Сочи.
Обновлено в 10:10
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия
В аэропорту Кольцово самолет проверяют на наличие бомбы
В екатеринбургском аэропорту усилены меры безопасности: один из находящихся здесь самолетов проверяют на наличие взрывного устройства.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Происшествия
В Мосгоризбирком поступила угроза взрыва
Мосгоризбирком заявил о поступившем им сообщении о "минировании", которое впоследствии не подтвердилось.
Обновлено в 07:37
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем
Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.
Обновлено в 08:03
Политика
В Госдуме расследуют вмешательство во внутренние дела России
Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что Госдума собирается провести расследование о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела России.
Обновлено в 09:11
Гаджеты
Samsung вдвое нарастила продажи «умных» часов
Обновлено в 07:57
Космос
Астрономы нашли четыре новых горячих юпитера
Астрономы при помощи наземного роботизированного телескопа WASP-South открыли четыре новых экзопланеты типа «горячий юпитер».
Обновлено в 03:50
Культура
Актер Валентин Гафт перенес инсульт
Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом. Артист почувствовал себя плохо около недели назад. Его срочно доставили в реанимацию.
Обновлено в 04:15
Происшествия
ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»
Центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний проверит информацию о пытках в "Крестах-2" в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:44
Общество
В польской деревне назначили награду за рождение мальчика
В деревне Мейсьце Оджаньске в Опольском воеводстве на юге Польши, где последние десять лет рождаются только девочки, назначили награду за рождение мальчика.
Обновлено в 09:01
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Обновлено в 09:40