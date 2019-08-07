Политика

Пакистан понизит уровень дипотношений с ИндиейГазета.Ru 10:11

Пакистан собирается понизить уровень дипломатических отношений с Индией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пакистанское правительство. Как отмечается, власти Пакистана приостановят торговлю между двумя странами в связи с ситуацией вокруг штата Джамму и Кашмир.
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