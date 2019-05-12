Пакистан получит $6 млрд от МВФГазета.Ru 15:16

По данным агентства, Пакистан получит от МВФ финансовую помощь сроком на три года. Как отмечается, условия предоставления кредита пока неизвестны.

Футбол «Ростов-Дон» проиграл финал Лиги чемпионов В финальном матче женской Лиги чемпионов по гандболу «Ростов-Дон» уступил венгерскому «Дьеру». Встреча закончилась со счетом 24:25.

Происшествия В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.

Авто Эксперты назвали худшие модели авто в РФ Автомобиль начинает «цвести» ржавчиной в ближайшие годы после покупки, да и надежность основных узлов модели под большим вопросом.

Футбол Кокорин получит золотую медаль чемпиона России Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получит золотую медаль чемпиона России.

Космос В колониях на орбите Земли создадут курортный климат Джефф Безос (Jeff Bezos) глава и основатель интернет-компании Amazon.com, представивший на днях прототип космического корабля Blue Moon, рассказал на пресс-конференции в Вашингтоне о планах по строительству колоний на орбите Земли с «погодой как на Мауи круглый год».

Экономика Невидимая рука государства: почему финансовые рынки стали мифом Рабочая группа по финансовым рынкам при президенте США организует широкомасштабные рыночные интервенции, чтобы обеспечивать выгодные государству биржевые цены.

Происшествия В Волгограде горят частный дом и ангар Частный дом и ангар горят в Волгограде, информация о пострадавших уточняется, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.

Футбол Клопп: «Поздравляю „Манчестер Сити“» Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал чемпионство «Манчестер Сити». Поздравляю «Манчестер Сити» и горжусь своей командой.

Шоу-бизнес Бывший муж Меган Маркл женился на миллионерше Бывший муж герцогини Сассекской Меган женился на дочери скандально известного миллионера Стэнфорда Курланда.

Экономика В России могут создать единый реестр туристических агентств В России может появиться единый федеральный реестр туристических агентств, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на советника руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрия Горина.

Общество «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе на субботу, 11 мая.

Авто Это забавно: новый Suzuki Jimny в виде внедорожных роликов В России новый Suzuki Jimny, к сожалению, пока не представлен, а в продаже находится его предыдущее поколение, оснащаемое 1,3-литровым двигателем, стоимость которого, с учетом распродаж, составляет уже от 995 000 рублей.

Происшествия Спасатели вытащили из Верхнего Царицынского пруда пьяного мужчину Спасатели достали из воды пьяного мужчину, пытавшегося переплыть Верхний Царицынский пруд.

Футбол Болельщики «Зенита» призывают Семака дать шанс Джорджевичу Болельщики петербургского "Зенита" призывают главного тренера команды Сергея Семака дать шанс футболисту "сине-бело-голубых" Луке Джорджевичу, находящемуся в аренде в тульском "Арсенале".

Шоу-бизнес Софья Каштанова впервые показала сына Актриса Софья Каштанова опубликовала первое фото с маленьким сыном.

Происшествия В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала В ночь на воскресенье, 12 мая, в Киеве неизвестные подожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.

Происшествия Неизвестные напали на четыре торговых судна у берегов ОАЭ Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись атаке вандалов в районе порта Фуджейра у восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает Emirates News Agency со ссылкой на заявление МИД страны.

Гаджеты HTC представила свой первый в 2019 году смартфон В продаже HTC Exodus 1s появится в третьем квартале 2019 года, а его ориентировочная цена будет 300 долларов.

Происшествия Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.

Общество В Нижнем Новгороде оштрафовали продавца георгиевских лент со свастикой Предприниматель в Нижнем Новгороде, торговавший георгиевскими лентами со свастикой, оштрафован на три тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.