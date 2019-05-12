Экономика
Пакистан получит $6 млрд от МВФГазета.Ru 15:16
По данным агентства, Пакистан получит от МВФ финансовую помощь сроком на три года. Как отмечается, условия предоставления кредита пока неизвестны.
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Футбол
«Ростов-Дон» проиграл финал Лиги чемпионов
В финальном матче женской Лиги чемпионов по гандболу «Ростов-Дон» уступил венгерскому «Дьеру». Встреча закончилась со счетом 24:25.
Обновлено в 13:42
Футбол
Артём Дзюба: «Сказали, что должны быть предложения из Англии»
Обновлено в 14:18
Происшествия
В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА
ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено в 13:15
Авто
Эксперты назвали худшие модели авто в РФ
Автомобиль начинает «цвести» ржавчиной в ближайшие годы после покупки, да и надежность основных узлов модели под большим вопросом.
Обновлено в 10:38
Футбол
Кокорин получит золотую медаль чемпиона России
Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получит золотую медаль чемпиона России.
Обновлено в 15:42
Космос
В колониях на орбите Земли создадут курортный климат
Джефф Безос (Jeff Bezos) глава и основатель интернет-компании Amazon.com, представивший на днях прототип космического корабля Blue Moon, рассказал на пресс-конференции в Вашингтоне о планах по строительству колоний на орбите Земли с «погодой как на Мауи круглый год».
Обновлено в 12:22
Экономика
Невидимая рука государства: почему финансовые рынки стали мифом
Рабочая группа по финансовым рынкам при президенте США организует широкомасштабные рыночные интервенции, чтобы обеспечивать выгодные государству биржевые цены.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Волгограде горят частный дом и ангар
Частный дом и ангар горят в Волгограде, информация о пострадавших уточняется, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.
Обновлено в 14:25
Футбол
Клопп: «Поздравляю „Манчестер Сити“»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал чемпионство «Манчестер Сити». Поздравляю «Манчестер Сити» и горжусь своей командой.
Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес
Бывший муж Меган Маркл женился на миллионерше
Бывший муж герцогини Сассекской Меган женился на дочери скандально известного миллионера Стэнфорда Курланда.
Обновлено в 10:30
Экономика
В России могут создать единый реестр туристических агентств
В России может появиться единый федеральный реестр туристических агентств, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на советника руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрия Горина.
Обновлено в 15:35
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве
Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе на субботу, 11 мая.
Обновлено 10 мая в 10:23
Футбол
«Барселона» взяла верх над «Хетафе» в 37-м туре Примеры
«Барселона» обыграла «Хетафе» в матче 37-го тура испанской футбольной Примеры.
Обновлено в 14:45
Футбол
«Манчестер Сити» шестой раз стал чемпионом Англии по футболу
Обновлено в 13:55
Авто
Это забавно: новый Suzuki Jimny в виде внедорожных роликов
В России новый Suzuki Jimny, к сожалению, пока не представлен, а в продаже находится его предыдущее поколение, оснащаемое 1,3-литровым двигателем, стоимость которого, с учетом распродаж, составляет уже от 995 000 рублей.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Спасатели вытащили из Верхнего Царицынского пруда пьяного мужчину
Спасатели достали из воды пьяного мужчину, пытавшегося переплыть Верхний Царицынский пруд.
Обновлено в 13:47
Футбол
Болельщики «Зенита» призывают Семака дать шанс Джорджевичу
Болельщики петербургского "Зенита" призывают главного тренера команды Сергея Семака дать шанс футболисту "сине-бело-голубых" Луке Джорджевичу, находящемуся в аренде в тульском "Арсенале".
Обновлено в 13:49
Политика
Завершено голосование на президентских выборах в Литве
Обновлено в 14:02
Шоу-бизнес
Софья Каштанова впервые показала сына
Актриса Софья Каштанова опубликовала первое фото с маленьким сыном.
Обновлено в 14:00
Происшествия
В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала
В ночь на воскресенье, 12 мая, в Киеве неизвестные подожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.
Обновлено в 12:43
Происшествия
Неизвестные напали на четыре торговых судна у берегов ОАЭ
Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись атаке вандалов в районе порта Фуджейра у восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает Emirates News Agency со ссылкой на заявление МИД страны.
Обновлено в 14:40
Финансы
Курс биткойна превысил $7500 впервые за девять месяцев
Курс биткойна достиг максимума с августа 2018 года.
Обновлено в 12:27
Гаджеты
HTC представила свой первый в 2019 году смартфон
В продаже HTC Exodus 1s появится в третьем квартале 2019 года, а его ориентировочная цена будет 300 долларов.
Обновлено в 07:27
Спорт
Скончался олимпийский чемпион 1980 года Виктор Манаков
Обновлено в 10:20
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области
В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Общество
В Нижнем Новгороде оштрафовали продавца георгиевских лент со свастикой
Предприниматель в Нижнем Новгороде, торговавший георгиевскими лентами со свастикой, оштрафован на три тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес
Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом
Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
Обновлено в 08:16