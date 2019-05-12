Экономика

Пакистан получит $6 млрд от МВФГазета.Ru 15:16

По данным агентства, Пакистан получит от МВФ финансовую помощь сроком на три года. Как отмечается, условия предоставления кредита пока неизвестны.
Читать в источнике

Подробнее о событии

МВФ выделит Пакистану 6 миллиардов долларов

Экономика сегодня13:31

МВФ согласился выделить Пакистану 6 млрд долларов

Взгляд.ру14:53

Пакистан и МВФ согласовали условия кредита на $6 млрд

Известия13:41

Пакистан получит $6 млрд от МВФ

Газета.Ru15:16

Пакистан и МВФ согласовали условия кредита на $6 млрд

ТАСС13:04

МВФ планирует выделить Пакистану $6 млрд для улучшения экономики

RT на русском13:03

Пакистан и МВФ согласовали условия кредита на 6 млрд долларов

Инфорос13:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 15:49, Ашберн
Футбол

Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс» Александр Николаев

Обновлено в 15:04
Футбол

«Ростов-Дон» проиграл финал Лиги чемпионов

В финальном матче женской Лиги чемпионов по гандболу «Ростов-Дон» уступил венгерскому «Дьеру». Встреча закончилась со счетом 24:25.
Обновлено в 13:42
Футбол

Артём Дзюба: «Сказали, что должны быть предложения из Англии»

Обновлено в 14:18
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено в 01:44
Происшествия

В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА

ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено в 13:15
Авто

Эксперты назвали худшие модели авто в РФ

Автомобиль начинает «цвести» ржавчиной в ближайшие годы после покупки, да и надежность основных узлов модели под большим вопросом.
Обновлено в 10:38
Футбол

Кокорин получит золотую медаль чемпиона России

Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получит золотую медаль чемпиона России.
Обновлено в 15:42
Космос

В колониях на орбите Земли создадут курортный климат

Джефф Безос (Jeff Bezos) глава и основатель интернет-компании Amazon.com, представивший на днях прототип космического корабля Blue Moon, рассказал на пресс-конференции в Вашингтоне о планах по строительству колоний на орбите Земли с «погодой как на Мауи круглый год».
Обновлено в 12:22
Экономика

Невидимая рука государства: почему финансовые рынки стали мифом

Рабочая группа по финансовым рынкам при президенте США организует широкомасштабные рыночные интервенции, чтобы обеспечивать выгодные государству биржевые цены.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Волгограде горят частный дом и ангар

Частный дом и ангар горят в Волгограде, информация о пострадавших уточняется, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.
Обновлено в 14:25
Футбол

Клопп: «Поздравляю „Манчестер Сити“»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал чемпионство «Манчестер Сити». Поздравляю «Манчестер Сити» и горжусь своей командой.
Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес

Бывший муж Меган Маркл женился на миллионерше

Бывший муж герцогини Сассекской Меган женился на дочери скандально известного миллионера Стэнфорда Курланда.
Обновлено в 10:30
Экономика

В России могут создать единый реестр туристических агентств

В России может появиться единый федеральный реестр туристических агентств, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на советника руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрия Горина.
Обновлено в 15:35
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе на субботу, 11 мая.
Обновлено 10 мая в 10:23
Футбол

«Барселона» взяла верх над «Хетафе» в 37-м туре Примеры

«Барселона» обыграла «Хетафе» в матче 37-го тура испанской футбольной Примеры.
Обновлено в 14:45
Футбол

«Манчестер Сити» шестой раз стал чемпионом Англии по футболу

Обновлено в 13:55
Авто

Это забавно: новый Suzuki Jimny в виде внедорожных роликов

В России новый Suzuki Jimny, к сожалению, пока не представлен, а в продаже находится его предыдущее поколение, оснащаемое 1,3-литровым двигателем, стоимость которого, с учетом распродаж, составляет уже от 995 000 рублей.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Спасатели вытащили из Верхнего Царицынского пруда пьяного мужчину

Спасатели достали из воды пьяного мужчину, пытавшегося переплыть Верхний Царицынский пруд.
Обновлено в 13:47
Футбол

Болельщики «Зенита» призывают Семака дать шанс Джорджевичу

Болельщики петербургского "Зенита" призывают главного тренера команды Сергея Семака дать шанс футболисту "сине-бело-голубых" Луке Джорджевичу, находящемуся в аренде в тульском "Арсенале".
Обновлено в 13:49
Политика

Завершено голосование на президентских выборах в Литве

Обновлено в 14:02
Шоу-бизнес

«Говорит Москва» опубликовала документы о проблемах Доренко с сердцем

Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес

Софья Каштанова впервые показала сына

Актриса Софья Каштанова опубликовала первое фото с маленьким сыном.
Обновлено в 14:00
Происшествия

В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала

В ночь на воскресенье, 12 мая, в Киеве неизвестные подожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.
Обновлено в 12:43
Происшествия

Неизвестные напали на четыре торговых судна у берегов ОАЭ

Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись атаке вандалов в районе порта Фуджейра у восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает Emirates News Agency со ссылкой на заявление МИД страны.
Обновлено в 14:40
Финансы

Курс биткойна превысил $7500 впервые за девять месяцев

Курс биткойна достиг максимума с августа 2018 года.
Обновлено в 12:27
Гаджеты

HTC представила свой первый в 2019 году смартфон

В продаже HTC Exodus 1s появится в третьем квартале 2019 года, а его ориентировочная цена будет 300 долларов.
Обновлено в 07:27
Спорт

Скончался олимпийский чемпион 1980 года Виктор Манаков

Обновлено в 10:20
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области

В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Общество

В Нижнем Новгороде оштрафовали продавца георгиевских лент со свастикой

Предприниматель в Нижнем Новгороде, торговавший георгиевскими лентами со свастикой, оштрафован на три тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес

Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом

Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
Обновлено в 08:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пакистан
Государство в Индийском субконтиненте
Государство в Южной Азии. В качестве суверенной политической организации Пакистан был образован в 1947 году в результате раздела территории Британской Индии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Исламабад
Столица Пакистана
Столица Исламской Республики Пакистан. Культурный, политический и экономический центр страны.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное