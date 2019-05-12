Экономика

Пакистан получит $6 млрд от МВФГазета.Ru 15:16

По данным агентства, Пакистан получит от МВФ финансовую помощь сроком на три года. Как отмечается, условия предоставления кредита пока неизвестны.
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МВФ выделит Пакистану шесть миллиардов долларов для улучшения экономики

Комсомольская правда15:51

Пакистан получит $6 млрд от МВФ

Газета.Ru15:16

Пакистан и МВФ согласовали условия кредита на 6 млрд долларов

Инфорос13:48

Пакистан и МВФ согласовали условия кредита на $6 млрд

Известия13:41

Пакистан и МВФ согласовали условия кредита на $6 млрд

ТАСС13:04

МВФ планирует выделить Пакистану $6 млрд для улучшения экономики

RT на русском13:03

МВФ согласился выделить Пакистану 6 млрд долларов

Взгляд.ру14:53
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 17:18, Ашберн
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Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании

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Медведева ответила канадскому фигуристу на предложение выйти замуж

Обновлено в 05:00
Армия и оружие

Наев заявил, что украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки

На возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе военным понадобится меньше суток, утверждает бывший командующий операцией объединённых сил Украины Сергей Наев.
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Происшествия

В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА

ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
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«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе на субботу, 11 мая.
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Интернет

Instagram позволит пользователям обжаловать удаление постов

Разработчики фотохостинга Instagram по-прежнему ведут усиленную борьбу с недобросовестным контентом на аккаунтах пользователей, при этом хитрые юзеры пользуются этим в своих целях, часто жалуясь на публикации, которые не попадают под действие новых норм.
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Происшествия

Игрок НБА подрался с россиянами

Обновлено в 16:01
Происшествия

Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ

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Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено в 17:02
Игры

Sony PlayStation 5 выйдет в ноябре 2020 года по цене $500

Специалист японской аналитической компании Ace Research Institute Хидэки Ясуда сообщил информацию о грядущей игровой приставке Sony нового поколения – PlayStation 5. Сроки выхода и стоимость Исходя из заявления эксперта, PlayStation 5 поступит в продажу в ноябре 2020 года по стоимости $500.
Обновлено в 05:40
Хоккей

Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира

В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
Обновлено в 08:23
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«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии

"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
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Общество

Андрею Бочарову «вынесли приговор»

Коротко, выводы, сделанные специалистами, Михаил Карягин разместил на своей странички в соцсети, назвав – «приговор Андрею Бочарову от Волгоградстата».
Обновлено в 13:48
Общество

Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом

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Футбол

«Рома» обыграла «Ювентус» в Серии А

В матче 36-го тура чемпионата Италии "Рома" победила "Ювентус" со счётом 2:0. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико".
Обновлено в 16:35
Шоу-бизнес

Семья Алсу отвергла слухи о требовании засекретить проверку «Голоса»

Проверка результатов шестого сезона детского "Голоса", напомним, была организована руководством Первого канала после того, как разгорелся скандал из-за победы в финале шоу Микеллы Абрамовой, которая набрала 56,5% голосов, серьезно опередив своих соперников Ержана Максима и Валерия Кузакова.
Обновлено в 09:40
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В Москве планируют благоустроить улицу Ильинку

Обновлено в 13:07
Политика

Минюст проверит активность половины политических партий в России

Минюст России в течение года проверит активность половины из зарегистрированных в стране политических партий.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес

Дочь Александра Серова вышла замуж

Дочь известного музыканта вышла замуж. Дочь Александра Серова сегодня вышла замуж: торжество состоялось в элитном поселке Барвиха.
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Футболистам «Зенита» вручили чемпионский кубок

Питерский "Зенит" получил на вечное хранение чемпионский кубок Премьер-лиги.
Обновлено в 14:28
Армия и оружие

«Сдавались влегкую», — воспоминания луганского ополченца о захвате СБУ

5 апреля был захват СБУ, в котором Эдуард тоже участвовал.
Обновлено в 06:27
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Huawei построила 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу

Компания решила построить в Берлине 20-этажный дом, который «завернула» в рекламу смартфона Huawei P30 Pro.
Обновлено в 17:08
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Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс» Александр Николаев

Обновлено в 15:04
Музыка

Фестиваль «Рандеву с Россией» в Бельгии собрал 4 тысячи гостей

Культурный фестиваль «Рандеву с Россией», прошедший в Брюсселе, собрал свыше 4 тысяч посетителей, передает 12 мая ТАСС со ссылкой на данные организаторов и полиции.
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В Православной церкви Украины допустили вероятность раскола

Бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет допустил раскол в Православной церкви Украины (ПЦУ).
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При взрыве газа в жилом доме в Ростовской области погибли два человека

Хлопок газа в двухэтажном 16-квартирном доме произошёл вскоре после полуночи.
Обновлено в 02:59
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Сборная Швейцарии победила команду Латвии на чемпионате мира

Хоккеисты сборной Швейцарии победили команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии.
Обновлено в 16:51
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