Армия и оружие

Пакистан передал Индии захваченного в плен пилота ВВСФАН вчера в 08:52

Пакистан передал Индии захваченного в плен пилота ВВС Индии Абхинандана Вартмана, который был взят в плен 27 февраля. Как сообщил премьер-министр Пакистана Имран Хан, освобождение летчика — мирный жест на фоне эскалации конфликта между Исламабадом и Нью-Дели.
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Индийский пилот выразил свою признательность Пакистану

Вести.Ruвчера в 16:36

Возвращение сбитого индийского летчика на родину затянулось, к границе с Пакистаном стягиваются люди

Царьградвчера в 10:20

Пакистан передал Индии пленного пилота

РИА Новостивчера в 11:16

Пакистан передал Индии сбитого в небе над Кашмиром пилота

REGNUMвчера в 11:00

Пакистан передал Индии пленного лётчика

News.ruвчера в 10:53

Пакистан освободил индийского пилота, плененного после воздушного боя

РЕН ТВвчера в 08:53

Пакистан передал Индии пилота сбитого истребителя

Эхо Москвывчера в 17:08
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 05:17, Ашберн
Происшествия

Женщину и ребенка убили в Москве

Обновлено в 04:26
Общество

Названа причина смерти нобелевского лауреата Жореса Алферова

Обновлено в 03:56
Хоккей

Овечкин установил очередной рекорд в НХЛ

Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

Генерала в отставке арестовали по обвинению в крупном мошенничестве

Пока возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере.
Обновлено в 02:32
Происшествия

На Ставрополье на Александра Емельяненко завели административное дело

Полиция возбудила административные дела в отношении задержанного на Ставрополье бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, который находился нетрезвым за рулем, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 03:50
Политика

Украина намерена вернуть прах Нестора Махно

Обновлено в 04:53
Происшествия

В Петербурге проверяют информацию об учительнице, ударившей школьника

Полицейские Приморского района Санкт-Петербурга проводят проверку информации о получении травм 11-летним учеником пятого класса, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 04:50
Космос

Компания SpaceХ Илона Маска впервые отправила к МКС новейший американский космический корабль Крю Дрэгон

В дальнейшем, если испытания окажутся успешными, космический корабль будет доставлять экипажи к МКС.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие

Генштаб России: США начали разработку стратегии «Троянский конь»

Первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Пентагон приступил к разработке новой стратегии ведения военных действий "Троянский конь", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:19
Общество

Законопроект о реестре недобросовестных родителей внесен в Госдуму

В Государственную думу внесли проект закона о создании в России реестра лиц, которые лишены родительских прав, сообщается на сайте правительства в субботу, 2 марта.
Обновлено в 02:50
Происшествия

В Петербурге произошёл пожар в здании автосервиса

В МЧС заявили о возгорании в здании автосервиса в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:03
Спорт

Немецких лыжников обвинили в причастности к допинговому скандалу

Глава Австрийского лыжного союза Петер Шрекснадель заявил о наличии информации, согласно которой немецкие спортсмены причастны к допинговому скандалу, который разгорелся на чемпионате мира в Зеефельде, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:26
Происшествия

Пожар охватил 20 домов в дагестанском селе

«Около 20 домов горят, в тушении пожара принимают участие два пожарных экипажа и около тысячи человек», — приводит его слова ТАСС.
Обновлено вчера в 14:49
Спорт

Лыжники Устюгов и Большунов пропустят марафон на чемпионате мира в Зефельде

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов и многократный олимпийский призер Александр Большунов пропустят марафон на чемпионате мира в Зефельде.
Обновлено в 04:51
Общество

МВД предложило создать открытую базу данных автомобилей

Министерство внутренних дел предлагает создать единый государственный реестр автомобилей, доступ к которому будут иметь все россияне.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Возросло число жертв взрыва в кафе «Рандеву»

В ожоговом центре в Саратове скончалась женщина, сильно обгоревшая при пожаре в кафе "Рандеву" в поселке Лысые Горы.
Обновлено в 04:59
Авто

Сразу в 40 регионах РФ наблюдается падение рынка новых автомобилей

Несмотря на небольшой рост продаж (+1%) в общероссийском масштабе в январе, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» зафиксировали рыночное падение сразу в 40 регионах нашей страны.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес

Джонни Депп подал иск в суд на Эмбер Херд за клевету

Джонни Депп подал иск в суд на бывшую жену Эмбер Херд.
Обновлено в 00:55
Политика

Варфоломей отказался от всеправославного обсуждения церкви на Украине

Константинопольский патриарх Варфоломей отказался обсуждать вопрос об Украинской православной церкви (ПЦУ) на всеправославном уровне.
Обновлено вчера в 16:53
Армия и оружие

В конфликте с Пакистаном Индия хочет обойтись без посредников

Посол Индии в России Бала Венкатеш Варма заявил о намерении Нью-Дели обойтись в диалоге с Пакистаном без посредников.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Минздрав наградил московского школьника за спасение авиапассажира

Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес

Петросян отказался платить за квартиру Степаненко

27 декабря 2018 года адвокат Петросяна рассказал, что юморист продолжает платить за общую с бывшей женой квартиру, но попасть туда не может, так как Степаненко его не впускает.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия

В Новой Москве столкнулись пассажирский автобус и легковая машина

Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес

В Сети дали советы экс-жене депутата после слов о «нищебродах»

Высказывание бывшей супруги депутата Госдумы Виталия Южилина актрисы Илоны Столье о «нищебродах» в дорогих ресторанах вызвало волну критики в Сети.
Обновлено вчера в 19:25
Политика

Трамп попросил Китай немедленно отменить пошлины на сельхозпродукцию

Трамп написал в Twitter, что обратился к Китаю с просьбой немедленно отменить все пошлины на сельскохозяйственную продукцию (включая говядину, свинину) "основываясь на том факте, что мы идем к соглашению по торговле в рамках дискуссий, и я не повысил пошлины в рамках второго пакета до 25% первого марта", - цитирует Трампа РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:18
Общество

ОНФ направил Путину доклад по реформе обращения с ТКО

Общероссийский народный фонд (ОНФ) направил президенту России Владимиру Путину доклад по результатам масштабной кампании по контролю за реализацией реформы обращения с ТКО.
Обновлено в 01:52
Наука

В Амазонии гигантский тарантул утащил опоссума и попал на видео

Зоологи из Мичиганского университета засняли в лесах Амазонии, как тарантул напал на молодого опоссума и утащил его в свою нору, чтобы съесть.
Обновлено вчера в 07:01
Армия и оружие

СМИ: Западные эксперты просчитались с российской ракетой «Циркон»

Обновлено в 04:29
Космос

Генконструктор назвал стоимость создания ракетного комплекса «Ангара»

Генконструктор считает, что инженерные решения, заложенные в создание ракет "Ангара", - от легкого до сверхтяжелого классов, на базе всего двух УРМ, обеспечивают высокую серийность, надежность и низкую стоимость.
Обновлено вчера в 19:08
Экономика

Росстат раскрыл данные о зарплатах госслужащих

Росстат опубликовал данные о зарплате и численности государственных чиновников центральных аппаратов министерств и ведомств за 2018 год.
Обновлено вчера в 11:15
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