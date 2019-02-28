Армия и оружие

Пакистан обстрелял населенные пункты на севере ИндииРоссийская газета вчера в 23:20

В четверг утром Пакистан обстрелял населенные пункты в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Армии соседнего государства удалось отразить атаку. Напомним, отношения Нью-Дели и Исламабада обострились 14 февраля после нападения смертника на колонну индийских военных.
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с чего всё началось
Военные Пакистана нарушили режим прекращения огня и обстреляли несколько населенных пунктов в штате Джамму и Кашмир, сообщило агентство Asian News International
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Коммерсантъвчера в 23:25

Подробнее о событии

Армия Пакистана обстреляла населенные пункты на севере Индии

РИА Новости03:38

Военные Индии и Пакистана устроили перестрелку в Кашмире

Взгляд.ру01:41

Пакистан сегодня утром атаковал территории на севере Индии

Эхо Москвы01:00

СМИ: индийская армия ответила огнем на обстрелы со стороны Пакистана в Кашмире

ТАСС01:20

Пакистан обстрелял населенные пункты на индийской границе

Коммерсантъвчера в 23:25

Пакистан провел обстрелы на границе с Индией

ФАНвчера в 23:26

Пакистан обстрелял населенные пункты на севере Индии

Российская газетавчера в 23:20
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Общество

ФСБ завела дела из-за «китовой тюрьмы» в Приморье

Пограничное управление ФСБ по Приморскому краю привлекло к административной ответственности ряд организаций за плохое содержание косаток и белух в так называемой "китовой тюрьме" в Приморье.
Обновлено в 03:14
Политика

Трамп рассказал о разногласиях на переговорах с КНДР

Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном заявил, что КНДР просила снятия санкций, однако США не могли пойти на такой шаг.
Обновлено в 02:33
Спорт

Бё лишён очков, заработанных в пасьюте на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что норвежец Йоханнес Бё лишён очков, начисленных за четвёртое место в гонке преследования на 12,5 км на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити.
Обновлено в 02:51
Экономика

Несколько банков отложили запуск системы быстрых платежей

С четверга, 28 февраля, система быстрых платежей (СБП) заработала в России в полноценном режиме.
Обновлено в 00:32
Экономика

Управделами президента закупило сигареты на 19 млн руб

Обновлено вчера в 16:10
Экономика

ФАС попросили возбудить дело против Visa и MasterCard

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступила просьба возбудить дело против платежных систем Visa и MasterCard.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Самолет вернулся в аэропорт Уфы из-за отказа двигателя

Самолет авиакомпании Utair вернулся в Уфу из-за отказа двигателя. Boeing 737 должен был вылететь из Уфы в Москву в четверг утром.
Обновлено в 01:35
Происшествия

ФСБ задержала восьмерых белгородцев за незаконный сбыт оружия

Восемь белгородцев задержаны ФСБ за продажу оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 02:35
Происшествия

Суд отложил приговор группе, готовившей теракты в Москве и Ингушетии

Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник отложил оглашение приговора по делу пятерых жителей Ингушетии, обвиняемых в подготовке терактов в Москве и Ингушетии в 2017 году, из-за болезни судьи, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.
Обновлено 26 февраля в 07:10
Экономика

Роман Абрамович учредил фонд развития кино

Бизнесмен Роман Абрамович учредил Фонд развития современного кинематографа "Кинопрайм", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".
Обновлено в 01:40
Происшествия

Пять лыжников арестованы на чемпионате мира в Австрии из-за допинга

Имена арестованных не называются, но по информацииSиddеитsсне Zeitung, среди задержанных – два австрийских лыжника, а также спортсмены Казахстана и Эстонии.
Обновлено вчера в 08:29
Политика

Поведение Порошенко в Запорожье обсуждают в Сети

Обновлено вчера в 20:13
Политика

Киеву грозит штраф за отказ от участия в Евровидении

В Национальной общественной телерадиокомпании Украины не исключили возможных санкций из-за отказа страны участвовать в международном песенном конкурсе Евровидение-2019.
Обновлено в 03:31
Происшествия

РБК: бывший вице-президент Пробизнесбанка задержан в Польше

Польская полиция задержала бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, сообщил РБК источник в центральном аппарате Следственного комитета России (СКР).
Обновлено в 01:32
Происшествия

Ростовских инспекторов ДПС обвинили в избиении крымского министра

Обновлено вчера в 07:35
Общество

Роскачество выявило пельмени с кишечной палочкой

Обновлено в 00:29
Политика

Украинский экс-министр предрек «распад» России

История Российской Федерации закончится распадом, заявил бывший министр экономики Украины Владимир Лановой, сообщает "Главред".
Обновлено в 01:50
Экономика

В России подорожают молоко, гречка и хлеб, пишут СМИ

Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

В Кирове задержали заведующую поликлиникой по делу о гибели девочки

В Кирове задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка, сообщило в четверг СУ СКР по региону.
Обновлено в 02:02
Политика

Зеленский пообещал отправить Порошенко в тюрьму

Известный шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пообещал в случае своей победы на выборах отправить в тюрьму действующего главу страны Петра Порошенко.
Обновлено в 03:36
Происшествия

В Москве в ходе драки трое граждан Йемена получили ранения

В московском районе Печатники в ходе драки получили ножевые ранения трое граждан Йемена.
Обновлено в 02:19
Хоккей

Кучеров признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Обновлено в 03:00
Происшествия

В центре Москвы избили генерала

В Москве на Малой Никитской улице после дорожного конфликта был избит отставной генерал-полковник Александр Бриндиков, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:43
Общество

Река Русская затопила город в Калифорнии

Река под названием Русская (Russian River) разлилась в штате Калифорния и затопила городок Герневилль, отрезав его и другие населенные пункты от окружающего мира, сообщила в четверг газета SFGate.
Обновлено вчера в 16:59
Экономика

АФК «Система» хочет продать до 20% «Медси»

ГК «Медси» (100% у «Системы») в рейтинге сетей частных клиник Forbes за 2017 г. занимала второе место после «Мать и дитя» Марка Курцера.
Обновлено вчера в 14:43
Политика

В США разработан законопроект с требованием раскрыть доходы Путина

Конгрессмены США разработали законопроект под названием «О транспарентности в отношении Владимира Путина», сообщила член палаты представителей Элис Стефаник.
Обновлено в 02:14
Политика

Украина подписала с Россией протокол о вылове рыбы в Азовском море

Государственное агентство рыбного хозяйства Украины сообщает о подписании по дипломатическим каналам протокола украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которым распределены квоты на вылов рыбы на 2019 год.
Обновлено вчера в 16:38
Единоборства

Скончался боец ММА Аркадий Лисин

Перспективный боец смешанного стиля Аркадий Лисин скоропостижно скончался в минувшую среду.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия

В Минске задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

Бадри Аданая обвиняют в легализации преступных доходов Белорусские правоохранители задержали в национальном аэропорту "Минск" россиянина Бадри Аданая, которого разыскивал Интерпол, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Белоруссии.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова

Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.
Обновлено вчера в 10:53
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