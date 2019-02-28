Армия и оружие

Военные Индии и Пакистана обменялись ударами в КашмиреСтрана Советов on-line 02:23

В среду, 28 февраля, военные Пакистана и Индии обменялись ударами на линии соприкосновении в Кашмире. Об этом сообщает издание India Today со ссылкой на представителя индийских вооруженных сил подполковника Девендера Ананда.
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с чего всё началось
Военные Пакистана нарушили режим прекращения огня и обстреляли несколько населенных пунктов в штате Джамму и Кашмир, сообщило индийское агентство Asian News International
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