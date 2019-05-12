Пакистан и МВФ согласовали условия кредита на $6 млрдТАСС 13:04

Власти Пакистана и представители Международного валютного фонда (МВФ) согласовали условия предоставления Исламабаду кредита в размере $6 млрд. Об этом в воскресенье сообщил советник премьер-министра по финансовым вопросам Абдул Хафиз Шаикх, передает телеканал Geo.tv.

Пакистан и МВФ согласовали условия кредита на $6 млрд

Шоу-бизнес Дочери Cергея Доренко: драки с мачехой не было Поминки по Сергею Доренко сегодня все же состоятся, отметили дочери. «Сегодня третий день, и мы отменять ничего не будем».

Автоспорт Хэмилтон из команды Mercedes выиграл Гран-при Испании «Формулы-1» Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем гонки пятого этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Испании.

Политика Польша отказалась переходить на евро Как заявил глава правящей партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский, отказаться от злотого страна сможет только тогда, когда по своему экономическому развитию достигнет уровня Германии.

Общество В центре Харькова снесут палатку в честь погибших украинских солдат Власти Харькова обязали в течение трех дней убрать агитационную палатку «Все для победы», установленную волонтерами в центре города в честь погибших украинских солдат.

Футбол «Манчестер Сити» второй раз подряд стал чемпионом АПЛ Основанный в 1880 году «Манчестер Сити» шесть раз становился чемпионом Англии и пять раз — вице-чемпионом.

Футбол ГК «Ростов-Дон» вышел в финал Лиги чемпионов Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» в полуфинале Лиги чемпионов обыграл французский «Мец» со счетом 27:25 и вышел в финал Лиги чемпионов.

Футбол Умер главред «Интерпресса» Александр Николаев Александр Николаев работал фотожурналистом почти 40 лет. Фотоинформационное агентство "Интерпресс" он создал в 1997 году.

Армия и оружие Иран пообещал серьезный ответ на любые силовые действия США Иран нанесет США "удар в голову", если Вашингтон предпримет конкретные силовые действия, заявил бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде.

Политика Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".

Происшествия Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Москве за распитие спиртных напитков в общественном месте.

Армия и оружие Зенитная система С-300 замечена в США В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.

Общество В России упростили правила получения детских пособий С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.

Происшествия В Адыгее загорелся рыбный завод В Адыгее на рыбном заводе произошел крупный пожар. Об этом в воскресенье сообщили "РГ" в республиканском управлении МЧС.

Политика Советник Зеленского заявил о неизменности курса на войну с Россией В эфире телеканала «Громадське ТВ» Апаршин в очередной раз заявил о том, что Украина ведёт войну с Россией.

Происшествия В Татарстане мужчина погиб из-за хлопка при проведении сварочных работ Мужчина погиб, ещё один пострадал из-за хлопка при проведении сварочных работ в селе Муслюмово в Татарстане, сообщает главное управление МЧС по республике.

Здоровье Горький шоколад и цитрусы помогут волгоградцам бросить курить Кислые и горькие овощи и фрукты притупляют желание затянуться сигаретой. Запах корицы поможет также отвлечься от соблазна.

Музыка Собянин назвал победителей фестиваля «Московская весна A Cappella» В Москве названы победители главного музыкального праздника этой весны - фестиваля "Московская весна A Cappella".