Финансы
Пакистан и МВФ согласовали условия кредита на $6 млрдТАСС 13:04
Власти Пакистана и представители Международного валютного фонда (МВФ) согласовали условия предоставления Исламабаду кредита в размере $6 млрд. Об этом в воскресенье сообщил советник премьер-министра по финансовым вопросам Абдул Хафиз Шаикх, передает телеканал Geo.tv.
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