Пакета больше не сыграет в этом сезоне из-за дисквалификацииМатч ТВ 10:56

Поскольку до конца сезона в серии А осталось три матча, дисквалификация Пакеты означает, что он больше не появится на поле до конца чемпионата. В этом сезоне бразильский полузащитник провел за команду Дженнаро Гаттузо 13 матчей и забил один гол.

Пакета больше не сыграет в этом сезоне из-за дисквалификации

Армия и оружие Пентагон обвинил Иран в подготовке атаки на военных США Соединенные Штаты получили информацию о якобы готовящейся атаке Ирана на американских военнослужащих на Ближнем Востоке, говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

Происшествия Мать погибшего бортпроводника SSJ-100 рассказала об отваге своего сына Мать погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева Юлия Карева в интервью "Пятому каналу" рассказала о своем сыне, сообщив, что еще в юности он совершил геройский поступок.

Политика Лавров и Помпео проведут переговоры в Сочи 14 мая Ранее ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источник в российском дипведомстве сообщили, что в ходе переговоров в Финляндии Лавров и Помпео договорились провести новую встречу 14 мая в Сочи.

Происшествия Суд арестовал троих сотрудников пермского химзавода по делу о взрыве Три сотрудника предприятия «Азот» (филиала «ОХК Уралхим») в Пермском крае, где при взрыве в цехе по производству аммиака погибли три человека, заключены под стражу.

Политика В конгрессе США назвали возмутительным отзыв посла на Украине Лидер демократического большинства в палате представителей конгресса США Стени Хойер и председатель комитета по иностранным делам Элиот Энгел считают возмутительным решение отозвать посла на Украине Мари Йованович.

Кино Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадре Телеканал HBO объяснил неожиданное появление стакана с кофе из одной из популярных кофеен в кадре сериала "Игра престолов", передает New York Post.

Шоу-бизнес Стало известно о свадьбе Потапа и Насти Каменских Свадьба бывших коллег должна состояться в конце мая, пишет портал Страна.UA. Артисты пока никак не комментируют данную информацию.

Происшествия В Ростове водитель маршрутки подозревается в изнасиловании пассажирки В Ростове в отношении 38-летнего водителя маршрутки возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».

Политика США решили направить госпитальный корабль к берегам Венесуэлы "В июне по распоряжению президента Трампа ВМС США направляют в регион Карибского моря, Центральной и Южной Америки госпитальный корабль Comfort".

Космос Запуск спутников «Глонасс» с помощью «Ангары» запланирован на 2024 год «Первый запуск двух аппаратов «Глонасс-К2» с помощью ракеты «Ангара» должен состояться в первом квартале 2024 года» — отмечается в документе.

Финансы Банк России перевел свои активы из США в Китай В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.

Спорт Российская бегунья Савина получила дисквалификацию на 12 лет Всероссийская федерация легкой атлетики сообщила, что спортсменка Ксения Савина, которая выступала в беге на средние дистанции, получила 12-летнюю дисквалификацию за применение допинга.

Авто Porsche оштрафовали на 535 млн евро из-за дизельного скандала Прокуратура германского Штутгарта оштрафовала автоконцерн Porsche на 535 млн евро в связи с т.н. «дизельным скандалом».

Общество На юге Сицилии продают дома за один евро Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за 1 евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.

Кино Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год Американский журнал Variety сообщил о переносе сроков выхода в прокат второй части фильма «Аватар», который снимает режиссер Джеймс Кэмерон.

Общество Минобороны показало уникальные снимки полководцев времен войны Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны.

Общество На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.

Общество Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году В министерстве труда и соцзащиты РФ предложили в 2020 году перенести январские праздничные дни, которые выпадают на субботу и воскресенье, на май.