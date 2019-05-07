Футбол

Пакета больше не сыграет в этом сезоне из-за дисквалификацииМатч ТВ 10:56

Милан — Болонья
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
Лукас Биглия
Хосе Маури
27′
Сусо
37′
44′
Андреа Поли
57′
Никола Сансоне
Хакан Чалханоглу
Фабио Борини
61′
63′
Маттиас Сванберг
Маттиа Дестро
65′
Артуро Калабрези
Фабио Борини
67′
72′
Маттиа Дестро
74′
Эрик Пульгар
Лукас Пакета
74′
Лукас Пакета
75′
Сусо
Самуэль Кастильехо
79′
80′
Риккардо Орсолини
Симоне Эдера
86′
Андреа Поли
Федерико Сантандер
Франк Кессиэ
90′+6′
90′+6′
Никола Сансоне
Митчелл Дейкс
Поскольку до конца сезона в серии А осталось три матча, дисквалификация Пакеты означает, что он больше не появится на поле до конца чемпионата. В этом сезоне бразильский полузащитник провел за команду Дженнаро Гаттузо 13 матчей и забил один гол.
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