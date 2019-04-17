Происшествия

Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийствомРИА Новости 08:22

Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, выступил в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний. Чиновник рассказал, что 8 октября 2018 года приехал утра в "Кофеманию" около девяти утра.
Читать в источнике
Александр Кокорин
Хотел бы повторно извиниться за свои действия в кафе. Также готов, если потребуется, возместить моральный и материальный ущерб. Если есть такая возможность, хотел бы помириться. Конфликт был неприятным, но прошло много времени. Я уверен, что мы друг друга поймем.
— Александр Кокорин, российский футболистSport24.ru 09:38

Подробнее о событии

Кокорин извинился перед Паком

Газета.Ru10:01

«Говорили ехать в Китай и делать там замечания»: Пак — о конфликте с Кокориным и Мамаевым в «Кофемании»

Телеканал 360°08:16

Кокорин в суде извинился перед Паком

ТАСС09:55

Денис Пак: «Компания Кокорина и Мамаева ответила, что мне повезло, что я остался жив»

Матч ТВ09:20

Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством

РИА Новости08:22

Адвокат — Паку: «К вам приезжали родители Кокорина, но вы их не приняли»

Sport24.ru10:00

Пак отказался отвечать на извинения Кокорина

Чемпионат09:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 10:09, Ашберн

Потерпевший Пак выставил Кокорина с Мамаевым полными отморозками

Вести.UZ10:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 10:09, Ашберн
Происшествия

Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице

Обновлено в 06:51
Здоровье

Быкова ввели в искусственную кому

Российского писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие

СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта

Грицак заявил, что организацией теракта занимался задержанный Олег Шутов — житель Донецка и сотрудник «центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ России и военной разведки российских спецслужб».
Обновлено в 08:27
Политика

Зеленский предложил избирателям пройти тест про Порошенко

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опубликовал тест для избирателей, в котором в 12 пунктах содержатся вопросы о действующем президенте Петре Порошенко, его состоянии и семье.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Жителя Севастополя зарезали за отказ танцевать лезгинку в баре

Пьяный строитель из Дагестана убил посетителя в кафе Севастополя за отказ танцевать лезгинку.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Армия и оружие

Начались оценочные испытания снайперской винтовки «Уголек»

В Подольске начались оценочные и сравнительные испытания высокоточного самозарядного снайперского комплекса "Уголек".
Обновлено в 03:03
Политика

Медведев анонсировал повышение пособия по уходу за ребенком от 1,5 лет

Правительство планирует повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора лет.
Обновлено в 08:39
Хоккей

Кубок Гагарина побывает в Омске

Обновлено в 05:34
Происшествия

Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Политика

Главный военный прокурор Украины Матиос опроверг свой побег из страны

Главный военный прокурор Украины и заместитель генпрокурора Анатолий Матиос появился на совместном брифинге с главой Службы безопасности Украины (СБУ) и опроверг сообщения о своем «побеге» из страны, передает УНИАН.
Обновлено в 08:49
Происшествия

На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов

Обновлено вчера в 08:34
Экономика

IBM вновь сократила квартальную выручку

Американская International Business Machines Corp. (IBM), крупнейший мировой поставщик компьютерных услуг, сократила выручку третий квартал подряд.
Обновлено в 04:19
Происшествия

В Омске школьники закидали 77-летнего старика камнями

В местном паблике «ВКонтакте» появился ролик, где видно, как несколько школьников, которым на вид 10-13 лет, у гаража кидали в пенсионера камнями, набрасывались на него с кулаками и пинали в его сторону массивную железную дверь.
Обновлено в 05:55
Общество

Молодую мать из Омска заставляют платить налог за подарки от мэрии

Ещё совсем недавно, в январе 2019 года, жительницу Омска Санию Абдуллину чиновники поздравляли с рождением первого в 2019 году ребёнка, а теперь, в апреле, с женщины требуют заплатить налог за подарки от мэрии — в размере 2343 рубля.
Обновлено в 08:44
Общество

Кадастровая палата дала советы по покупке дачи

Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Политика

Медведев: Россия передала Белоруссии предложения по интеграции

Россия передала Белоруссии свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе отчета правительства РФ в Государственной думе.
Обновлено в 07:33
Кино

Тимур Бекмамбетов спродюсирует фильм о трагедии в Керчи

Бекмамбетов спродюсирует картину, Ксения Леонова напишет сценарий, а Леонид Марантиди отвечает за постановку.
Обновлено в 07:06
Наука

Захороненные в могилах мегалитов люди оказались родственниками

Учеными из шведского университета Упсалы при помощи достижений генетики было проведено тщательное изучение мегалитической постройки Европы, одной из самых известных которой считает Стоунхендж, находящийся в Англии.
Обновлено вчера в 08:33
Происшествия

Симферопольский суд приговорил к условным срокам крымскотатарских активистов, обвиняемых в вымогательстве

Киевский районный суд Симферополя вынес приговор крымскотатарским активистам, обвиняемым в вымогательстве у гражданина Турции Юсуфа Айтана, сообщает в фейсбуке журналист Антон Наумлюк.
Обновлено в 09:29
Происшествия

В Екатеринбурге уволили за коррупцию главного борца с коррупцией

Обновлено в 08:11
Общество

Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Авто

Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»

К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено вчера в 05:44
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как Алла Пугачева музицирует с детьми

Известный российский шоумен Максим Галкин показал, как Алла Пугачева музицирует с 5-летними малышами, Лизой и Гарри.
Обновлено в 04:27
Футбол

Чемпионат Румынии продал права на трансляции матчей дороже, чем РПЛ

Напомним, в июле 2018 года канал «Матч ТВ» подписал четырехлетнее соглашение о трансляции матчей чемпионата России за 1,7 млрд рублей в год, что составляет около 23,5 млн евро.
Обновлено в 07:08
Политика

Лондон сохранит антироссийские санкции после Brexit

Великобритания сохранит антироссийские санкции против России после выхода страны из Евросоюза.
Обновлено в 08:26
Политика

Первый российский экспедиционный корабль построят в 2024 году

Первый российский экспедиционный корабль будет перепроектирован и построен в 2024 году, заявил журналистам в среду президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
Обновлено в 08:34
Экономика

Медведев назвал идею совместить ОСАГО и КАСКО интересной

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посчитал интересной идею создать для автолюбителей универсальный полис страхования на основе обязательной "автогражданки" и договора добровольного страхования КАСКО.
Обновлено в 08:07
Общество

Денис Паслер сегодня работает в Орске

Обновлено вчера в 23:37
Космос

SpaceIL: израильский лунный зонд разбился из-за «программной ошибки»

Израильские инженеры обнаружили намеки на то, что первый частный лунный аппарат "Берешит" разбился при посадке на поверхность Луны не из-за проблем в работе двигателей, а из-за зависания бортового компьютера зонда после исполнения "ошибочной команды".
Обновлено в 05:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное