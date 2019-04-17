Происшествия
Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийствомРИА Новости 08:22
Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, выступил в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний. Чиновник рассказал, что 8 октября 2018 года приехал утра в "Кофеманию" около девяти утра.
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Хотел бы повторно извиниться за свои действия в кафе. Также готов, если потребуется, возместить моральный и материальный ущерб. Если есть такая возможность, хотел бы помириться. Конфликт был неприятным, но прошло много времени. Я уверен, что мы друг друга поймем.
— Александр Кокорин, российский футболистSport24.ru 09:38
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