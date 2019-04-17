Происшествия
Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийствомРИА Новости 08:22
Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, выступил в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний. Чиновник рассказал, что 8 октября 2018 года приехал в "Кофеманию" около девяти утра.
Читать в источнике
Оценить228
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 14:45, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 14:45, Ашберн
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Политика
В Украине возбудили уголовные дела против Яценюка, Турчинова и Кличко
Бюро расследований Украины завело ряд уголовных дел в отношении Арсения Яценюка, Александра Турчинова, Андрея Парубия, Валентина Наливайченко и Виталия Кличко.
Обновлено в 08:41
Политика
Названо место проведения 15-го саммита лидеров G20
Саммит запланировал на конец ноября 2020 года в Эр-Рияде. Предварительные даты - 21 и 22 ноября 2020 года.
Обновлено в 13:42
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Корреспондент Первого канала Илья Костин умер в среду после тяжелой болезни в возрасте 39 лет. Об этом сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 12:45
Футбол
Салах выйдет в стартовом составе «Ливерпуля» на матч против «Порту»
Тренерские штабы «Порту» и «Ливерпуля» определились со стартовыми составами на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:00
Общество
В зоопарке Красноярска посетители закормили козла до смерти
Посетители зоопарка «Роев ручей» в Красноярске до смерти закормили винторогого козла.
Обновлено в 08:05
Общество
В Гидрометцентре сообщили о погоде в мае на Европейской части России
Теплый и влажный май пообещал жителям Европейской территории России, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 07:53
Футбол
СМИ узнали сумму компенсации избитому пешеходу от игрока «Спартака»
По информации издания, пострадавший от действий полузащитника «Спартака» пешеход собирается пройти медицинское освидетельствование в больнице и затребовать у Гулиева бо́льшую сумму в качестве компенсации.
Обновлено вчера в 14:32
Авто
Назван лучший автомобиль мира 2019 года
Жюри только что подвело итоги, которые мы спешим Вам сообщить: 1. Лучший всемирный автомобиль — Jaguar I-Pace 2. Лучший автомобиль в классе Luxury — Audi A7 3. Лучший гиперкар года — McLaren 720S 4. Лучший городской автомобиль — Suzuki Jimny 5. Лучший «зеленый» автомобиль — Jaguar I-Pace 6. Дизайн года — Jaguar I-Pace После премии началось то, чего мы всех ждали — презентация новых автомобилей.
Обновлено в 08:26
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Политика
Путин посоветовал чиновникам не «бронзоветь»
Президент России Владимир Путин считает, что чиновники не должны отрываться от общества.
Обновлено в 11:13
Футбол
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: стали известны стартовые составы
17 апреля в Манчестере состоится ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» на своем поле примет «Тоттенхэм».
Обновлено в 13:53
Политика
Суд в Москве продлил арест командира украинских моряков
Лефортовский суд Москвы до 24 июля продлил срок ареста командиру задержанных в Керченском проливе украинских моряков Денису Гриценко и еще трем арестантам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 07:35
Авто
Названа средняя цена иномарки с пробегом в РФ
Обновлено в 04:05
Хоккей
Малкин поедет на чемпионат мира
Обновлено в 08:23
Политика
На МАКС-2019 представят фюзеляж российско-китайского самолета
Фюзеляж российско-китайского самолёта будет представлен на МАКС-2019, сообщил замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров на пресс-конференции в Москве.
Обновлено в 05:03
Общество
Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет
Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено в 10:04
Наука
Ученые выяснили, что женщины лучше скрывают измену
Ученые признали, что результаты их удивили: оказалось, мужчины были в состоянии определить потенциальных изменщиков среди других мужчин, но среди женщин сделать это оказалось слишком трудно даже для других женщин.
Обновлено в 10:56
Политика
США ввели новые санкции против Кубы и Венесуэлы
США ввели новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, сообщил минфин США.
Обновлено в 14:24
Важное за сутки
Дженнифер Лопес назвали самой стильной женщиной года
По словам экспертов, запущенный в 2001 году бренд JLo by Jennifer Lopez принес исполнительнице больше $1 млрд, а линия одежды, аксессуаров и парфюмерии делает ее одной из первых знаменитых женщин, запустивших свой бизнес в сфере моды.
Обновлено в 08:39
Общество
На Ямале завели дело о незаконном митинге в тундре
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ
Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Политика
Замглавы администрации Забайкальского края умер на рабочем месте
Первый замруководителя администрации губернатора Забайкальского края 69-летний Сергей Трофимов скончался на рабочем месте.
Обновлено в 14:15
Хоккей
«Авангард» объявил состав на матч с ЦСКА
"Авангард" объявил состав на третий матч финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА.
Обновлено в 11:38
Культура
Лидер Pink Floyd Роджер Уотерс вступился за Ассанжа
Легендарный Роджер Уотерс больше не хочет быть англичанином.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Хоккеист Обухов избил девушку в Казани
Обновлено в 10:48
Происшествия
Собор Парижской Богоматери закроется на пять-шесть лет
Собор Парижской Богоматери может закрыть свои двери для посетителей на шесть лет после пожара, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на настоятеля Нотр-Дама Патрика Шове.
Обновлено в 08:00