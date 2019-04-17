Происшествия

Пак не простил Мамаева и КокоринаВести.Ru 15:56

В общем было не смешно: ни Паку, ни судье, ни многочисленным зрителям в зале, как не старались адвокаты подсудимых разрядить обстановку. Кстати, что Кокорину что Мамаеву – уж совсем становится не до смеха.
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Потерпевший Пак выставил Кокорина с Мамаевым полными отморозками

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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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