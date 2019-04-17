Происшествия
Пак не простил Мамаева и КокоринаВести.Ru 15:56
В общем было не смешно: ни Паку, ни судье, ни многочисленным зрителям в зале, как не старались адвокаты подсудимых разрядить обстановку. Кстати, что Кокорину что Мамаеву – уж совсем становится не до смеха.
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