Пак не простил Мамаева и КокоринаВести.Ru 15:56

В общем было не смешно: ни Паку, ни судье, ни многочисленным зрителям в зале, как не старались адвокаты подсудимых разрядить обстановку. Кстати, что Кокорину что Мамаеву – уж совсем становится не до смеха.

Пак не простил Мамаева и Кокорина

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