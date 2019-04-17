Происшествия

Пак не простил Мамаева и КокоринаВести.Ru 15:56

В общем было не смешно: ни Паку, ни судье, ни многочисленным зрителям в зале, как не старались адвокаты подсудимых разрядить обстановку. Кстати, что Кокорину что Мамаеву – уж совсем становится не до смеха.
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Пак заявил, что не прощал братьев Кокориных

РИА Новости17:43

«Называли китайцем, кричали: «Мы тебя убьем». Что рассказал Пак на суде по делу Кокорина и Мамаева

Sport24.ru13:05

Показания Дениса Пака в суде по делу Кокорина и Мамаева

Чемпионат09:34

Пак рассказал, как начался конфликт с Кокориным и Мамаевым

Коммерсантъ09:43

«Говорили ехать в Китай и делать там замечания»: Пак — о конфликте с Кокориным и Мамаевым в «Кофемании»

Телеканал 360°08:16

Денис Пак рассказал в суде подробности конфликта с братьями Кокориными

ТАСС08:23

Пак рассказал в суде, что Кокорин угрожал ему убийством

Газета.Ru14:18
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Потерпевший Пак выставил Кокорина с Мамаевым полными отморозками

Вести.UZ10:06
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 19:22, Ашберн
Здоровье

Эксперт: число онкобольных в России превысило 600 тыс. человек

Заболеваемость раком в России увеличилась, онкозаболевания диагностированы у более чем 600 тыс. человек благодаря улучшению диагностики.
Обновлено в 15:01
Экономика

Топилин назвал регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам

Министр напомнил, что в 2018 году должно было быть завершено исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина, в том числе, по повышению зарплат для 12 категорий бюджетников.
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Космос

Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году

Первый известный посетитель из межзвездного пространства, объект в форме сигары под названием «Оумуамуа», был обнаружен в 2017 году.
Обновлено в 04:58
Происшествия

В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
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Политика

США назвали санкции против Венесуэлы предупреждением для России

Болтон уточнил, что США вводят новые санкции против Центробанка Венесуэлы, ограничивающие ему доступ к долларам США.
Обновлено в 15:52
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Политика

Матвиенко может покинуть Совет Федерации

По данным источников, уже в ближайшие месяцы свой пост может покинуть спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес

Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея

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Обновлено вчера в 17:11
Политика

МИД РФ опроверг сообщения о вывозе из Сирии останков агента «Моссада»

Как пишет «Интерфакс», Эли Коэн родился в семье евреев, эмигрировавших из Сирии в Египет.
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Происшествия

Экс-президент Перу находится в коме после попытки суицида

Экс-президент Перу (1985-1990, 2006-2011 годы) Алан Гарсия, совершивший попытку суицида во время задержания по решению суда по делу о коррупции, находится в коме в одном из госпиталей Лимы.
Обновлено в 10:17
Происшествия

Писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому.
Обновлено в 09:40
Футбол

Салах решил покинуть «Ливерпуль» из-за разногласий с Клоппом

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сообщил руководству клуба о желании уйти в летнее трансферное окно, сообщает AS.
Обновлено в 10:49
Политика

Парламент Греции потребовал от Германии репараций за Вторую мировую войну

Парламент Греции одобрил инициативу о выдвижении требований по выплате репараций к правительству Германии за разрушения в годы Второй мировой.
Обновлено в 17:39
Происшествия

В Петербурге задержали 11 участников акции о замалчивании проблем ЛГБТ

Обновлено в 17:34
Культура

Сергей Светлаков раскрыл свой заработок и причину ухода с ТНТ

Обновлено в 17:30
Наука

Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти

Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено в 14:37
Политика

Путин дал российское гражданство бельгийскому бизнесмену

«Принять в гражданство Российской Федерации Литвака Мишеля», - сообщается в документе. Бизнесмен родился в 1951 году в Ленинграде.
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес

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Экономика

Дерипаска допустил национализацию группы «ГАЗ»

Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Выпрыгнувшая из горящего общежития студентка ВШЭ умерла в больнице

В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе скончалась 19-летняя студентка Высшей школы экономики Евгения Руденко.
Обновлено в 12:22
Здоровье

Развенчан главный миф о здоровом питании

Журналист австрийского издания Der Standard Гюнтер Брандштеттер опроверг утверждения, что здоровое питание влияет на продолжительность жизни, спасает от инфаркта и рака.
Обновлено в 17:35
Армия и оружие

КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие

Обновлено в 18:04
Политика

В НОТУ рассказали о порядке проведения дебатов Порошенко и Зеленского

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания рассказал, каким образом будут проходить дебаты между кандидатами на пост президента страны Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на киевском стадионе «Олимпийский».
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Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

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Политика

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Обновлено в 15:56
Происшествия

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На пять-шесть лет закроется Собор Парижской Богоматери, заявил 17 апреля настоятель Нотр-Дама Патрик Шове, сообщает Associated Press.
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Общество

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МВД России вместе с Минкомсвязи запустили онлайн-сервис, позволяющий гражданам прекратить регистрацию принадлежащих им транспортных средств, сервисом можно воспользоваться через портал Госуслуг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода

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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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