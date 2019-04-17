Происшествия
Пак не простил Мамаева и КокоринаВести.Ru 15:56
В общем было не смешно: ни Паку, ни судье, ни многочисленным зрителям в зале, как не старались адвокаты подсудимых разрядить обстановку. Кстати, что Кокорину что Мамаеву – уж совсем становится не до смеха.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 19:22, Ашберн
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Эксперт: число онкобольных в России превысило 600 тыс. человек
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По итогам ответных матчей четвертьфиналов Лиги чемпионов определились все полуфиналисты турнира.
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Экс-президент Перу (1985-1990, 2006-2011 годы) Алан Гарсия, совершивший попытку суицида во время задержания по решению суда по делу о коррупции, находится в коме в одном из госпиталей Лимы.
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Футбол
Салах решил покинуть «Ливерпуль» из-за разногласий с Клоппом
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сообщил руководству клуба о желании уйти в летнее трансферное окно, сообщает AS.
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Парламент Греции потребовал от Германии репараций за Вторую мировую войну
Парламент Греции одобрил инициативу о выдвижении требований по выплате репараций к правительству Германии за разрушения в годы Второй мировой.
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Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти
Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
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Путин дал российское гражданство бельгийскому бизнесмену
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Происшествия
Выпрыгнувшая из горящего общежития студентка ВШЭ умерла в больнице
В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе скончалась 19-летняя студентка Высшей школы экономики Евгения Руденко.
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Здоровье
Развенчан главный миф о здоровом питании
Журналист австрийского издания Der Standard Гюнтер Брандштеттер опроверг утверждения, что здоровое питание влияет на продолжительность жизни, спасает от инфаркта и рака.
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Армия и оружие
КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие
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В НОТУ рассказали о порядке проведения дебатов Порошенко и Зеленского
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Политика
Новак назвал обходной путь на случай перекрытия белорусской «Дружбы»
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Происшествия
Настоятель Нотр-Дам: собор закроют на несколько лет
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МВД запустило онлайн-сервис для прекращения регистрации транспорта
МВД России вместе с Минкомсвязи запустили онлайн-сервис, позволяющий гражданам прекратить регистрацию принадлежащих им транспортных средств, сервисом можно воспользоваться через портал Госуслуг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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На Украине Порошенко посоветовали «закрыть рот»
По мнению Гужель, Порошенко следует «закрыть рот» и перестать «стыдить» претендующего на высший государственный пост украинского шоумена.
Обновлено в 18:43