Футбол

Падения Неймара в матче «ПСЖ» с «Ливерпулем» возмутили Клоппа
Российская газета
06:01

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп после поражения от "ПСЖ" 1:2 в матче Лиги чемпионов не смог сдержать эмоций на послематчевой пресс-конференции. Постоянные падения бразильца Неймара и других игроков возмутили наставника англичан.
Российская газета06:01

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Милнер поиронизировал над падениями Неймара в матче «Ливерпуля» с «ПСЖ»

Чемпионат10:46

Милнер потроллил Неймара за симуляции в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля»

Спорт-Экспресс08:35

Милнер высмеял Неймара за симуляции в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

Sport24.ru08:08

Падения Неймара в матче «ПСЖ» с «Ливерпулем» возмутили Клоппа

Российская газета06:01
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 11:02, Ашберн
Футбол

Спартак — Рапид 0:0 (1-й тайм)

Капитаном красно-белых назначен полузащитник Денис Глушаков, против которого сейчас настроены болельщики столичного клуба, требующие лишить игрока повязки лидера команды.
Обновлено в 10:50
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«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с вратарем де Хеа до 2020 года

Обновлено в 10:25
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«Тоттенхэм» потребовал у «Реала» 250 млн евро за Эриксена

Обновлено в 10:38
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Ответную игру финала Кубка Либертадорес могут перенести в Мадрид

Ответный матч финала Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» может состояться на «Сантьяго Бернабеу», передает Jugones de La Sexta.
Обновлено в 10:39
Футбол

Аршавин назвал Кокорина вторым лучшим футболистом в России

Обновлено в 10:10
Футбол

«Зенит» наказан за оскорбительные кричалки фанатов в адрес Карпина

Во время встречи болельщики сине-бело-голубых скандировали оскорбительные кричалки в адрес главного тренера ростовчан Валерия Карпина, ранее возглавлявшего московский «Спартак».
Обновлено в 09:58
Футбол

Лионель Месси: «Рад своему рекорду, узнал об этом от журналистов»

Обновлено в 10:12
Футбол

«Зенит» ждёт 45 тысяч болельщиков на матч с «Копенгагеном»

Матч 5 тура группового этапа Лиги Европы между «Зенитом» и «Копенгагеном» пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург» в четверг, 29 ноября, и начнётся в 20:55.
Обновлено в 09:10
Футбол

Игуаин: не считаю себя звездой «Милана»

Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин опроверг слухи о желании сменить команду и отметил, что не ставит себя выше одноклубников.
Обновлено в 10:42
Футбол

Анри: «Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения»

Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения. Самые главные баталии нас ждут в ближайших играх чемпионата.
Обновлено в 04:59
Футбол

УЕФА представил команду недели в Лиге чемпионов

УЕФА представил команду недели по итогам 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 10:25
Футбол

Погребняк возобновил тренировки в общей группе «Урала»

Нападающий "Урала" Павел Погребняк приступил к общекомандным занятиям после того, как восстановился от травмы.
Обновлено в 10:39
Футбол

Зуев заверил, что находится в хорошей физической форме

Полузащитник "Ростова" Александр Зуев сообщил, что находится в хорошей физической форме.
Обновлено в 10:55
Футбол

Агент Бейла не исключил, что игрок может перебраться в Серию А

Джонатан Барнетт, агент форварда мадридского «Реала» Гарета Бейла, не исключил, что футболист может перейти в клуб итальянской Серии А.
Обновлено в 10:56
Футбол

Дель Боске: «„Реал“ отстает от „Барселоны“ всего на 5 очков, это не отрыв»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Висенте Дель Боске уверен, что сливочные не выбыли из чемпионской гонки в Ла Лиге, хотя клуб после 13 туров идет лишь на шестой строчке в турнирной таблице.
Обновлено в 10:35
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Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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